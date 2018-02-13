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Posted 13 февраля 2018, 13:18

Published 13 февраля 2018, 13:18

Modified 17 сентября 2022, 14:54

Updated 17 сентября 2022, 14:54

"Ростелеком" смонтировал более 50% систем видеонаблюдения за выборами

13 февраля 2018, 13:18
Специалисты "Ростелекома" смонтировали свыше 50% систем видеонаблюдения, которые будут применяться на время проведения выборов президента России, сообщается в пресс-релизе организации.

"Системы монтируют в помещениях для голосования и территориальных избиркомах. Всего в РФ появится 40 тысяч комплектов оборудования", - сказано в публикации.

Отмечается, что в текущем году видеонаблюдение будет работать по новой технологии. Было решено установить компактные ip-камеры. Оборудование сможет подключиться к Интернету без компьютера и дополнительных устройств.

Видео будет передаваться в центры обработки данных. Для этого применят защищенные каналы связи. "Ростелеком" организует портал, который поможет отследить процесс настройки системы. Также заработает телефонный номер для поддержки пользователей сайта.

"Наблюдать за выборами сможет любой желающий. Траснляцию запустят на специальном сайте", - уточняется в сообщении.

В первый раз "Ростелеком" организовал видеонаблюдение на выборах шесть лет назад. Всего было просмотрено почти восемь миллионов трансляций. "Ростелеком" является одной из крупнейших в РФ и Европе телекоммуникационных компаний.

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