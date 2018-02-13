Skoda Octavia дополнили новой цифровой панелью приборов

На чешском интернет-сайте производителя Skoda появилась опция цифровой приборной панели в перечне дополнительного оборудования. Известно, что панель была взята у кроссовера Karoq, представленного год назад. Смена аналоговых циферблатов на цифровую приборную панель может обойтись покупателю в 8,9 тысячи чешских кронн дополнительно. Это примерно 350 евро.