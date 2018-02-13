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Skoda Octavia дополнили новой цифровой панелью приборов

13 февраля 2018, 06:06
Skoda предложила в качестве допопции для Octavia цифровую приборную панель, позаимствованную у Skoda Karoq, пишет autonews.ru.

На чешском интернет-сайте производителя Skoda появилась опция цифровой приборной панели в перечне дополнительного оборудования. Известно, что панель была взята у кроссовера Karoq, представленного год назад. Смена аналоговых циферблатов на цифровую приборную панель может обойтись покупателю в 8,9 тысячи чешских кронн дополнительно. Это примерно 350 евро.

Дебют Skoda Octavia с новой приборкой ожидается уже в будущем месяце на автосалоне в Женеве. Там же автопроизводитель готовится представить обновленную Skoda Fabia.

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