Дело завели на сотрудницу фермы под Ростовом за кражу отары овец

Posted 15 февраля 2018, 08:16
Published 15 февраля 2018, 08:16
Modified 17 сентября 2022, 14:56
Updated 17 сентября 2022, 14:56
"Ферма располагается в Дубовском районе. В полицию обратились владельцы объекта и заявили о пропаже животных", - говорится в публикации.
После инцидента одна из сотрудниц перестала выходить на связь. Она нашла покупателей, представилась владелицей фермы и реализовала овец. Далее она попыталась скрыться в другом населенном пункте.
По факту случившегося завели уголовное дело. Максимальное наказание составляет пять лет колонии. Сейчас подозреваемой 40 лет.
р1