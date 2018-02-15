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Posted 15 февраля 2018, 08:16

Published 15 февраля 2018, 08:16

Modified 17 сентября 2022, 14:56

Updated 17 сентября 2022, 14:56

Дело завели на сотрудницу фермы под Ростовом за кражу отары овец

15 февраля 2018, 08:16
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении работницы фермы, которая совершила кражу 19 овец, информирует региональное УМВД.

"Ферма располагается в Дубовском районе. В полицию обратились владельцы объекта и заявили о пропаже животных", - говорится в публикации.

После инцидента одна из сотрудниц перестала выходить на связь. Она нашла покупателей, представилась владелицей фермы и реализовала овец. Далее она попыталась скрыться в другом населенном пункте.

По факту случившегося завели уголовное дело. Максимальное наказание составляет пять лет колонии. Сейчас подозреваемой 40 лет.

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