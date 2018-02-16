Новый ветропарк в Ростовской области заработает в 2020 году

Глава Ростовской области Василий Голубев подписал с гендиректором "Энел Россия" соглашение о реализации инвестпроекта по строительству ветропарка, информирует правительство региона.

"Ветропарк появится на месте бывшей игорной зоны "Азов-Сити". Площадь участка превышает 130 гектаров. Проектная мощность составляет 90 мегаватт", - говорится в публикации. Отмечается, что стоимость работ составит более 130 миллионов евро. Теперь ветропарк является приоритетным инвестпроектом области. В текущем году строительство перейдет в активную стадию. Введут в работу ветропарк в 2020 году. р1