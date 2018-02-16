Новый ветропарк в Ростовской области заработает в 2020 году

Posted 16 февраля 2018, 06:31
Published 16 февраля 2018, 06:31
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"Ветропарк появится на месте бывшей игорной зоны "Азов-Сити". Площадь участка превышает 130 гектаров. Проектная мощность составляет 90 мегаватт", - говорится в публикации.
Отмечается, что стоимость работ составит более 130 миллионов евро. Теперь ветропарк является приоритетным инвестпроектом области.
В текущем году строительство перейдет в активную стадию. Введут в работу ветропарк в 2020 году.
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