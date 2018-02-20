Второй "Паддингтон": по-доброму о расизме

"Приключения Паддингтона 2" Пола Кинга – фильм, из-за которого кинотеатры вступили в конфликт с Минкультом в январе. Как сообщают СМИ, министерство решило перенести премьеру зарубежного фильма из-за начала показа российских лент "Движение вверх" и "Скиф". Целью переноса была поддержка в прокате отечественного кинематографа. Тогда кинотеатры взбунтовались, обвинили власть во вмешательстве в их работу, и фильм вернули в кинотеатры через два дня.
Большинство критиков приняли "Паддингтона 2" тепло; в рейтинге IMDB он набрал 8,2 из 10, что даже больше, чем первая часть с 7,2 звездами. Общий сбор составил почти 206 миллионов долларов, что меньше, чем собрала первая часть, на 50 миллионов. Суммы сборов в России остаются на прежнем уровне от части к части – около шести миллионов долларов.
Первоисточником для фильма стала книга "Медвежонок по имени Паддингтон" английского писателя Майкла Бонда, которая была опубликована в 1958 году. Произведение признано классикой детской литературы, образ перекочевал в массовую культуру: в Англии продают медведей в шляпах в качестве сувениров и делают скульптуры.
В первой картине Пола Кинга о медвежонке поднималась больная тема для Европы и США – миграция. Медвежонок стал мигрантом, потому что его родина была разрушена землетрясением. Во второй части мы видим, что Паддингтона приняли: он живет в любящей семье и его обожают почти все соседи. Но центральным событием ленты становится обвинение в преступлении, которое медведь не совершал, - краже фотоальбома. На суде одним из аргументов становится то, что Паддингтон – медведь, дикий зверь, который способен на кражу. Можно предположить, что режиссер на примере пушистого медвежонка хотел показать, как разрушителен расизм в обществе. Урок, который должен вынести зритель из кинозала, понятен и стар: нужно судить не по расе, виду и внешности кого-то, а по намерениям и поступкам.
Действия происходят в Лондоне, который мы видим в разных обличиях: светлым и картонным в альбоме, темным и большим на кадрах сверху, ярким и сказочным в домах лондонцев. Даже мебель в доме злодея красочная, а злодейские секреты спрятаны не в темном подвале, а на чердаке, где стоит зеркало с прикрепленными старыми фотографиями. Город, как и весь фильм, претендует на доброту и теплоту. Настолько, что тюрьма выглядит в нем как апофеоз прекрасного в мире: заключенные пекут пирожные в розовой форме.
Темп повествования не дает скучать и, в общем, остается непредсказуемым. Актерская игра великолепна: от надоедливого соседа в роли Питера Капальди до многоликого злодея в исполнении Хью Гранта. Как и в первой части, качественная анимация медведя позволяет показать его мимику и приблизить к живому настолько, что игра Паддингтона остается на высоком уровне.
При этом в картине есть герои, которые вызывают вопросы. Например, сосед – педант. В первой части внутренний мир героя раскрывается: он предупреждает об опасности, которая угрожала медвежонку, хотя это решение дается ему непросто. Мы убеждаемся, что он остается хорошим человеком. Во второй части он превращается в нелепую карикатуру, которую в конце сбивают автомобилем, как назойливый рекламный щит на тротуаре. Персонаж становится однозначным и плоским то ли оттого, что сказать о нем больше нечего, то ли оттого, что героев в картине становится больше (добавляется команда заключенных), и хронометража на всех уже не хватает.
Возможно, времени не хватило и на историю Джуди Браун (в исполнении Мадлен Харрис). В начале фильма мы узнаем, что героиня недавно рассталась с бой-френдом, и поэтому организовала редакцию школьной газеты, в которой не могут работать мальчики. В конце она допускает к газете всех, и, очевидно, перестает злиться на свою экс-пассию. Только остается не совсем ясным, почему. Потому что заключенные прилетели на вертолете, чтобы спасти Паддингтона? Потому что просто прошло время? Ее внутренняя жизнь остается за кадром, но в конце ленты проблемы всех должны быть решены. Вот они и решаются, как по волшебству, которого, кроме того, что в фильме говорит медведь, не предусматривали.
Если зритель знаком с первой частью, то возможно дежавю: многое осталось в этой ленте от первого фильма. Например, латентный гей-охранник снова покорен мужчиной, который переоделся в женщину; а злодеем становятся "по наследству", просто завершая дело предка, что оправдывает "злые" поступки в глазах зрителей. В этом фильме вызывает еще больше сочувствия то, что даже злодейская мечта находит воплощение, и все становятся счастливы: от медведей до преступников.
Остается ли счастлив зритель? Вполне, если закроет глаза на огрехи и услышит призыв режиссера судить человека/зверя по поступкам, а не цвету и текстуре кожи/шерсти.