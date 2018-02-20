Второй "Паддингтон": по-доброму о расизме

Возможно, времени не хватило и на историю Джуди Браун (в исполнении Мадлен Харрис). В начале фильма мы узнаем, что героиня недавно рассталась с бой-френдом, и поэтому организовала редакцию школьной газеты, в которой не могут работать мальчики. В конце она допускает к газете всех, и, очевидно, перестает злиться на свою экс-пассию. Только остается не совсем ясным, почему. Потому что заключенные прилетели на вертолете, чтобы спасти Паддингтона? Потому что просто прошло время? Ее внутренняя жизнь остается за кадром, но в конце ленты проблемы всех должны быть решены. Вот они и решаются, как по волшебству, которого, кроме того, что в фильме говорит медведь, не предусматривали.