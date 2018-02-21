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Posted 21 февраля 2018, 13:09

Published 21 февраля 2018, 13:09

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Первая игра на "Ростов-Арене" пройдет 15 апреля с командой из Хабаровска

21 февраля 2018, 13:09
Первый футбольный матч на новом стадионе "Ростов-Арена" проведут 15 апреля, сообщила горадминистрация.

"На новом поле встретятся местная команда "Ростов" и хабаровская СКА", - сказано в сообщении.

В настоящее время на объекте заканчивают ввод в эксплуатацию, все системы почти полностью готовы к работе. На прилегающей к стадиону территории завершили строительство двух пешеходно-транспортных подъезда.

Напомним, охрана нового стадиона в 2018 году обойдется городской казне в 56,4 миллиона рублей.

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