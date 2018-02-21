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Posted 21 февраля 2018, 09:17

Published 21 февраля 2018, 09:17

Modified 17 сентября 2022, 14:56

Updated 17 сентября 2022, 14:56

Рынок ипотеки в регионах ЮФО увеличился на 40% за год

21 февраля 2018, 09:17
В 2017 году банки Южного федерального округа выдали 138,8 миллиарда рублей ипотечных кредитов, информирует Южное ГУ Банка России.

В общей сложности клиенты банков ЮФО в минувшем году оформили 84,4 тысячи ипотечных займов. В сравнении с 2016 годом объем жилищного кредитования в южных регионах увеличился на 40,5%, а число кредитов на покупку жилья — на 32%. Для сравнения, прирост рынка ипотеки в регионах Северо-Кавказского федерального округа достиг 29,3%, а количество ипотечных договоров увеличилось на 21,8%.

Львиная доля всего объема рынка ипотеки на юге приходится на Краснодарский край, где было выдано ипотечных кредитов на 52,3 миллиарда рублей. Второе место по показателю объема ипотечного кредитования досталось Ростовской области, которая продемонстрировала показатель 42,3 миллиарда рублей, на третьем - Волгоградскую область с показателем 25,1 миллиарда рублей.

При этом процентная ставка по ипотеке в ЮФО была снижена за год на 1,8 пункта и в 2017 году составила 10,7%. "Это в значительно повлияло на общий прирост рост ипотечного рынка на юге страны", - говорится в сообщении.

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