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Posted 21 февраля 2018, 13:52

Published 21 февраля 2018, 13:52

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Ветераны Ростова попросят Путина заменить "Дом-2" на передачу о героях

21 февраля 2018, 13:52
Обращение президенту с просьбой о закрытии скандальных телешоу подготовили ветераны Ростова, рассказал председатель ростовского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Валентин Гербач.

«Наше телевидение – преступная организация, которая разлагает молодежь. Дом-2 – ну что это такое?!», – возмутился он.

Мы, ветераны, воспитывались на другом телевидении, показывавшем лучших людей страны: ученых, передовиков производства, тружеников полей и фронтовиков, заметил спикер.

«Сегодня мы, ветераны города, готовим обращение к президенту страны по этому вопросу. За 2016-2017 год у нас 33 героя России – почему бы по телевидению не показывать их вместо всяких кухонных склок», – провозгласил спикер.

Среди других инициатив совета ветеранов – закрепить за каждой школой Ростова ветерана, ответственного за моральное воспитание, и 1-2 военных, ответственных за уроки военной подготовки для школьников.

#Культура#Новости
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