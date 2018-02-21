Ветераны Ростова попросят Путина заменить "Дом-2" на передачу о героях

Posted 21 февраля 2018, 13:52
Published 21 февраля 2018, 13:52
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
«Наше телевидение – преступная организация, которая разлагает молодежь. Дом-2 – ну что это такое?!», – возмутился он.
Мы, ветераны, воспитывались на другом телевидении, показывавшем лучших людей страны: ученых, передовиков производства, тружеников полей и фронтовиков, заметил спикер.
«Сегодня мы, ветераны города, готовим обращение к президенту страны по этому вопросу. За 2016-2017 год у нас 33 героя России – почему бы по телевидению не показывать их вместо всяких кухонных склок», – провозгласил спикер.
Среди других инициатив совета ветеранов – закрепить за каждой школой Ростова ветерана, ответственного за моральное воспитание, и 1-2 военных, ответственных за уроки военной подготовки для школьников.