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Posted 22 февраля 2018, 12:58

Published 22 февраля 2018, 12:58

Modified 17 сентября 2022, 14:56

Updated 17 сентября 2022, 14:56

Более 100 нелегальных стоков в реку Темерник обнаружили в Ростове

22 февраля 2018, 12:58
Более 100 найденных нелегальных стоков в реку Темерник должны быть нейтрализованы, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Не только очистка реки нужна. Сделали ревизию стоков, увидели, что более 100 стоков несанкционированно – с этим что-то надо делать, а не просто констатировать факт, что мы их нашли», – сообщил он.

В итоге река должна стать ландшафтным природным парком для всех ростовчан, заметил губернатор.

«Вы же сами выйдете на пенсию – придете туда отдыхать, наряду с другими людьми. А если не придете – значит, делали не как для себя», – подчеркнул он.

По словам губернатора, очистка реки завершится в 2022 году.

Река Темерник протекает по территории города Ростова-на-Дону.

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