Более 100 нелегальных стоков в реку Темерник обнаружили в Ростове

Posted 22 февраля 2018, 12:58
Published 22 февраля 2018, 12:58
Modified 17 сентября 2022, 14:56
Updated 17 сентября 2022, 14:56
«Не только очистка реки нужна. Сделали ревизию стоков, увидели, что более 100 стоков несанкционированно – с этим что-то надо делать, а не просто констатировать факт, что мы их нашли», – сообщил он.
В итоге река должна стать ландшафтным природным парком для всех ростовчан, заметил губернатор.
«Вы же сами выйдете на пенсию – придете туда отдыхать, наряду с другими людьми. А если не придете – значит, делали не как для себя», – подчеркнул он.
По словам губернатора, очистка реки завершится в 2022 году.
Река Темерник протекает по территории города Ростова-на-Дону.