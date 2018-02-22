Гантели из конфет и букеты из колбасы предложили дарить мужчинам в Ростове

Posted 22 февраля 2018, 15:03
Published 22 февраля 2018, 15:03
Modified 17 сентября 2022, 14:56
Updated 17 сентября 2022, 14:56
Гантели сделаны из связанных вместе батончиков шоколада. Вес одного подарка составляет один килограмм, купить его можно за 600 рублей. Также появились объявления о продаже своеобразных букетов, которые сделаны из колбасных изделий и овощей. Кроме того, предлагаются композиции из вяленой рыбы, фисташек и сухариков. Стоимость варьируется от 600 до 1,3 тысячи рублей в зависимости от начинки.
Другие пользователи предлагают дарить различные радиоуправляемые модели. К ним относятся вертолет или квадрокоптер. Стоимость может достигать несколько тысяч рублей.
Также появились идеи выбрать в качестве подарков проигрыватель пластинок или раритетный катушечный магнитофон. Однако заплатить придется десятки тысяч рублей.
Свой рейтинг подарков составил и "Яндекс". Он собрал статистику того, что покупали жители Юга РФ с 15 по 20 февраля. На первом месте оказались носки, далее идут книги и аксессуары для авто.
Также в перечень товаров вошли сувениры, товары для дома, алкоголь, парфюмерия. Самый высокий средний чек составил 6,1 тысячи рублей за спорттовары. По сравнению с 2017 годом вырос спрос на гаджеты. Количество покупок увечилось в 6 раз.
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