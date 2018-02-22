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Posted 22 февраля 2018, 15:03

Published 22 февраля 2018, 15:03

Modified 17 сентября 2022, 14:56

Updated 17 сентября 2022, 14:56

Гантели из конфет и букеты из колбасы предложили дарить мужчинам в Ростове

22 февраля 2018, 15:03
Сюжет
Новости Ростова
Для жительниц Ростова-на-Дону были собраны оригинальные идеи подарков мужчинам на 23 февраля, в список вошли гантели из конфет, сообщается на сайте Avito.

Гантели сделаны из связанных вместе батончиков шоколада. Вес одного подарка составляет один килограмм, купить его можно за 600 рублей. Также появились объявления о продаже своеобразных букетов, которые сделаны из колбасных изделий и овощей. Кроме того, предлагаются композиции из вяленой рыбы, фисташек и сухариков. Стоимость варьируется от 600 до 1,3 тысячи рублей в зависимости от начинки.

Другие пользователи предлагают дарить различные радиоуправляемые модели. К ним относятся вертолет или квадрокоптер. Стоимость может достигать несколько тысяч рублей.

Также появились идеи выбрать в качестве подарков проигрыватель пластинок или раритетный катушечный магнитофон. Однако заплатить придется десятки тысяч рублей.

Свой рейтинг подарков составил и "Яндекс". Он собрал статистику того, что покупали жители Юга РФ с 15 по 20 февраля. На первом месте оказались носки, далее идут книги и аксессуары для авто.

Также в перечень товаров вошли сувениры, товары для дома, алкоголь, парфюмерия. Самый высокий средний чек составил 6,1 тысячи рублей за спорттовары. По сравнению с 2017 годом вырос спрос на гаджеты. Количество покупок увечилось в 6 раз.

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