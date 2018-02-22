Гантели из конфет и букеты из колбасы предложили дарить мужчинам в Ростове

Гантели сделаны из связанных вместе батончиков шоколада. Вес одного подарка составляет один килограмм, купить его можно за 600 рублей. Также появились объявления о продаже своеобразных букетов, которые сделаны из колбасных изделий и овощей. Кроме того, предлагаются композиции из вяленой рыбы, фисташек и сухариков. Стоимость варьируется от 600 до 1,3 тысячи рублей в зависимости от начинки.