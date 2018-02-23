Цены на запчасти по ОСАГО оказались занижены в 3 раза

Posted 23 февраля 2018, 09:08
Published 23 февраля 2018, 09:08
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Именно справочник РСА по закону используется страховыми компаниями и экспертами для расчета стоимости ущерба.
Несовершенство методики расчета сегодня признали не только автодилеры, которые осенью прошлого года отказались от ремонта машин по заниженной стоимости, но и страховые компании, а также регулятор рынка. Выходом из ситуации может стать пересмотр методики после выборов и, как следствие, резкое повышение стоимости ОСАГО.
Как посчитали
Корреспонденты RostovGazeta сравнили цены на популярные запчасти (капот, заднее стекло, бампер, крыло и пр.) в справочнике РСА и известном интернет-магазине. Тенденция такова, что средняя цена на запчасти из справочника РСА совпадала с ценой в интернет-магазине только в тех случаях, когда для данной марки авто отсутствовала неоригинальная деталь. Например, оригинальный капот Kia Rio на конец января обошелся бы в среднем от 16896 до 17734 рублей. Неоригинальная запчасть стоит от 6050 до 7370 рублей. Цена детали в справочнике РСА составляет 7190 рублей.
«Страховщики и РСА дабы найти виновных в убыточности ОСАГО из-за автоюристов и жуликов придумали способ, как с ними бороться. Две уловки привели к тому, что мы сейчас имеем: для жителей ограничили возможность принимать решение - получить возмещение в виде кэша или в виде ремонта (теперь это делается на усмотрение автостраховщиков), и порезали цены на автозапчасти с августа прошлого года в среднем от 10% до 50%. Теперь клиентам выплачивают денежное возмещение, на которое отремонтировать машину невозможно», - рассказал RostovGazeta один из автоюристов, попросив не называть его имени.
Президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев пояснил, каким образом появилось расхождение цены в справочнике РСА с рыночной стоимостью автозапчастей. «Компания, которая проводила мониторинг цен на локальных рынках автозапчастей, проанализировала, в том числе цены на рынках и в магазинах, торгующих контрафактом. Отсюда цена получилась ниже рыночной стоимости, по некоторым позициям разрыв составляет в три раза», - отметил Мосеев.
Подтвердили слова Мосеева и в РСА. Одно из самых существенных предложений по актуализации справочников РСА коснулось статуса первичных источников стоимостной информации. «При формировании справочника средней стоимости запасных частей первичными источниками должны быть данные интернет-магазинов запасных частей, поскольку все большая доля этого рынка уходит от «живых» авторынков и прилавков именно в Интернет», - пояснили в пресс-службе организации.
Другой выход
Кроме того, страховое сообщество сегодня выступает за либерализацию ОСАГО и переход на свободный тариф, когда он жестко не регулируется государством. «В случае перехода на свободный тариф для каждого страхователя он будет индивидуальным, таким образом, страховщик сможет устанавливать справедливую цену для каждого потребителя – для кого-то выше, для кого-то ниже», - рассказали в пресс-службе РСА.
По идее, это исключит ситуацию, когда нормальный автовладелец платит за «плохого» водителя с потенциально высоким риском, который не соблюдает ПДД и попадает в большое количество аварий, и наоборот сделает полис ниже для тех, кто водит аккуратно.
«Суть либерализации тарифов заключается не в увеличении стоимости полиса, напротив, в ее основе – установка справедливого тарифа для каждого автомобилиста. Иными словами, для недобросовестных или неаккуратных автовладельцев, имеющих высокий показатель аварийности, тариф будет увеличен, в то время как для безаварийных водителей он будет снижен», - сказал директор дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев.
Как пояснил руководитель департамента страховой телематики АО «Группа Т-1» (входит в ГК «Ренова») Андрей Горанов, самым убыточным в ОСАГО для страховых компаний является молодой водитель в возрасте до 20 лет со стажем вождения до 2 лет.
По словам Княгиничева, в первое время после запуска процесса либерализации возможно кратковременное незначительное повышение тарифов, однако в дальнейшем он будет скорректирован. «Страховыми компаниями наработан огромный опыт в установлении тарифов по КАСКО, и мы уверены в том, что сможем применить его в ОСАГО», - заверил он.
В чем подвох?
По словам Горанова, в настоящее время есть два пути развития событий на рынке ОСАГО в России: либо формирование цены на полис ОСАГО полностью отпустят в свободное плавание, либо значительно расширят границы, установленного сегодня стоимостного коридора. «Второй вариант более прагматичный и, по моему мнению, наиболее вероятный», - считает эксперт.
Горанов уверен, что сделать тариф дифференцированным и объективным как для страхователя, так и для страховщика поможет страховая телематика, которая применяется в КАСКО. Принцип действия следующий – в автомобиль устанавливается специальное оборудование, которое позволяет оценивать стиль вождения водителя – насколько резко он ускорился, как затормозил, как повернул или перестроился, превышал ли он скорость и многое другое.
«Страховщики заинтересованы в снижении убыточности. Достичь этого можно с помощью применения телематики. Объективные данные о манере вождения водителей позволяют страховой компании «фильтровать» клиентов по степени вероятности попадания в ДТП и устанавливать справедливый тариф для каждого конкретного водителя», - рассказывает Горанов.
Установка телематического оборудования пока не является обязательной, но ряд экспертов опасается, что в этом случае человек не может рассчитывать на применение в отношении него более низкого тарифа. Мол, раз человек отказывается от установки такого аппарата, значит он боится того, что его будут оценивать, хочет ездить бесконтрольно, нажимать на газ максимально, тормозить, где угодно, и участвовать в дрифте.
Эксперт по ОСАГО, кандидат юридических наук Станислав Герштейн опасается, что в случае полной либерализации тарифов страховые компании могут воспользоваться обязательностью данной услуги и установить запредельные тарифы. Решением, по его мнению, было бы установить предельную цену полиса ОСАГО. «С учетом конкуренции мало игроков захотят устанавливать высокие тарифы и тем самым рынок сам установит приемлемые», - считает эксперт.
Гендиректор ООО «Гладиатор» Андрей Матвеев настаивает на том, что после либерализации тарифов должны быть пересмотрены не только цена полиса, но и коэффициенты, из которых она складывается. «Стоимость ОСАГО, как многим известно, складывается из нескольких параметров. Многие из них как минимум спорны. Мне, например, непонятно, каким образом мощность автомобиля влияет на риск наступления страхового случая», - делится мнением эксперт. По его словам, полностью исключать государственный контроль над ценообразованием на рынке ОСАГО, которое является обязательным, не целесообразно.
Цена ОСАГО взлетит в три раза
Сейчас проект по изменению закона об ОСАГО остается в подвешенном состоянии, заявил Мосеев. «В настоящий момент идет обсуждение, каким образом это будут делать. Цена полиса, естественно, в будущем вырастет, но при этом появится возможность ремонтировать авто у официальных дилеров», - подчеркнул глава Ассоциации. Мосеев рассчитывает на доведение до рыночной стоимости запчастей в справочниках РСА не ранее чем в конце текущего года, и на получение загрузки дилерских центров еще через год, когда завершится планомерная замена полисов ОСАГО.
Чтобы реализация полисов была выгодна страховщикам, его средняя цена должна вырасти до 15-20 тысяч рублей, сказал представитель южного регионального центра «АльфаСтрахование». «Сейчас средняя премия по ОСАГО составляет порядка 6 300 рублей. Соответственно стоимость, возможно, увеличиться примерно в 3 раза», - отметил он.
Однако Герштейн подчеркивает, пока страховые компании пытаются точечно решить проблему выплат увеличением стоимости полиса ОСАГО. «А необходимо ставить цель по снижению аварийности на дорогах, в результате чего меньше денег будет уходить на выплаты по ОСАГО и больше на безопасность дорожного движения», - сказал он. В противном случае постоянного повышения цен на ОСАГО не избежать, подытожил эксперт.