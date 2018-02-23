Цены на запчасти по ОСАГО оказались занижены в 3 раза

«Страховщики и РСА дабы найти виновных в убыточности ОСАГО из-за автоюристов и жуликов придумали способ, как с ними бороться. Две уловки привели к тому, что мы сейчас имеем: для жителей ограничили возможность принимать решение - получить возмещение в виде кэша или в виде ремонта (теперь это делается на усмотрение автостраховщиков), и порезали цены на автозапчасти с августа прошлого года в среднем от 10% до 50%. Теперь клиентам выплачивают денежное возмещение, на которое отремонтировать машину невозможно», - рассказал RostovGazeta один из автоюристов, попросив не называть его имени.