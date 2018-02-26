rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля 2018, 07:55

Published 26 февраля 2018, 07:55

Modified 17 сентября 2022, 14:56

Updated 17 сентября 2022, 14:56

Природный парк на берегу Темерника в Ростове появится к 2022 году

26 февраля 2018, 07:55
Сюжет
Спасение Темерника
Прибрежная зона реки Темерник в Ростове-на-Дону превратится в природный парк до 2022 года, сведения опубликованы на сайте облправительства.

"В 2017 году в Ростове завершили работы по очистке русла Темерника, теперь перед городом стоит задача в установленный срок обустроить в прибрежной полосе все запланированное", - сказано в публикации.

За период очистки из Темерника со дна подняли свыше 500 тонн ила и почти 130 тонн различного мусора. Всего общими усилиями очистили 7,6 километра русла.

Напомним, в рамках проекта по благоустройству на берегу Темерника появятся пешеходные и велодорожки, свыше трех тысяч деревьев, пристань, лодочные станции, развлекательные заведения, а также две церкви –Армянская Апостольская и Русская Православная.

р3

Материалы по теме
Ростовчане попросили помощи в исследовании Темерника у китайцевБолее 100 нелегальных стоков в реку Темерник обнаружили в Ростове
#Общество#Спасение Темерника#Новости
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика