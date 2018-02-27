Главу Шахт наказали за неработающую гимназию

Posted 27 февраля 2018, 06:23
Published 27 февраля 2018, 06:23
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"Во время проверки выяснилось, что температура воздуха в кабинетах и других помещениях не соответствует требованиям законодательства. В январе 2018 года пришлось приостановить образовательный процесс", - говорится в публикации.
Отмечается, что руководителям учреждения, компании "Донэнерго", а также главе горадминистрации внесли представления с требованием устранить недочеты.
Также к дисциплинарной ответственности привлекли директора гимназии и его заместителя.
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