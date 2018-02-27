rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля 2018, 06:23

Published 27 февраля 2018, 06:23

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Главу Шахт наказали за неработающую гимназию

27 февраля 2018, 06:23
В Шахтах Ростовской области из-за нарушений теплового режима приостановили образовательный процесс в учреждении "Гимназия им. А.С. Пушкина", информирует прокуратура региона.

"Во время проверки выяснилось, что температура воздуха в кабинетах и других помещениях не соответствует требованиям законодательства. В январе 2018 года пришлось приостановить образовательный процесс", - говорится в публикации.

Отмечается, что руководителям учреждения, компании "Донэнерго", а также главе горадминистрации внесли представления с требованием устранить недочеты.

Также к дисциплинарной ответственности привлекли директора гимназии и его заместителя.

р1

У вас тепло дома?
Проголосовало: 0 чел.
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика