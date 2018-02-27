Вагонный завод планируют построить под Ростовом в 2019 году

Сейчас в обращении в целом по стране находится около миллиона вагонов. За последние семь лет их число увеличилось на 36 тысяч вагонов. "С учетом увеличения объемов перевозок, нехватка вагонов ощущается сильно. В прошлом году было получено порядка 54 тысяч вагонов, практически на 50% больше, чем в 2016 году. В этом году задача по всем заводам выпустить порядка 67 тысяч вагонов, прирост 25%", - рассказал Тихонов.