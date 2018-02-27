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Posted 27 февраля 2018, 07:12

Published 27 февраля 2018, 07:12

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Вагонный завод планируют построить под Ростовом в 2019 году

27 февраля 2018, 07:12
Новый завод по производству вагонов мощностью свыше одной тысячи вагонов в год могут локализовать на территории опережающего развития "Гуково" в Ростовской области в 2019 году, сообщил министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов.

"Ранее вагоны на территории Ростовской области не производились, но с появлением "Гуково" появилась возможность на базе одного из предприятий попытаться начать осваивать такое производство", - сказал он.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с одним из действующих производителей. "Результат можно будет увидеть уже весной 2019 года. Разговор идет о производстве порядка одной тысячи вагонов в год. Для рынка страны это небольшой объем, но этого достаточно, чтобы закрывать те проблемы, которые существуют на юге России", - отметил министр.

По его словам, с ростом объемов перевозок в регионе сложилась острая необходимость в увеличении подвижного грузового состава. Те 20 заводов, которые расположены на территории РФ, не справляются с объемами, в которых нуждается рынок. "Очередь на вагоны больше, чем могут эти заводы выпускать", - подчеркнул Тихонов.

Сейчас в обращении в целом по стране находится около миллиона вагонов. За последние семь лет их число увеличилось на 36 тысяч вагонов. "С учетом увеличения объемов перевозок, нехватка вагонов ощущается сильно. В прошлом году было получено порядка 54 тысяч вагонов, практически на 50% больше, чем в 2016 году. В этом году задача по всем заводам выпустить порядка 67 тысяч вагонов, прирост 25%", - рассказал Тихонов.

По его словам, в феврале этого года правительство РФ выпустило постановление по субсидированию приобретения грузоперевозчиками вагонов двух типов. Для сельхозпроизводителей это порядка 350-450 тысяч рублей в зависимости от назначения подвижного состава.

#Экономика#Новости
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