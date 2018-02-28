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Posted 28 февраля 2018, 09:04

Published 28 февраля 2018, 09:04

Modified 1 октября, 13:17

Updated 1 октября, 13:17

Личные данные автовладельцев могут внести в электронный ПТС

28 февраля 2018, 09:04
Личные данные владельца машины предложили вносить в электронный паспорт транспортного средства, сведения опубликовали "Известия".

"С предложением обратились Российский союз автостраховщиков и Оператор системы электронных ПТС с целью облегчения поиска владельца в случае перепродажи машины", - сказано в публикации.

В настоящее время личные данные в электронную форму ПТС вносят по желанию автовладельца, право собственности подтверждает бумажный вариант. После введения электронного паспорта в июле 2018 года такой силой будет обладать договор купли-продажи, который за счет отсутствия защиты легко подделать.

Отмечается, что внесение личных данных в электронный ПТС предохранит от мошенников.

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