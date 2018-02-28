Личные данные автовладельцев могут внести в электронный ПТС

В настоящее время личные данные в электронную форму ПТС вносят по желанию автовладельца, право собственности подтверждает бумажный вариант. После введения электронного паспорта в июле 2018 года такой силой будет обладать договор купли-продажи, который за счет отсутствия защиты легко подделать.