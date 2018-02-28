Пенсионер подорвался на тротиле в Таганроге

Posted 28 февраля 2018, 17:40
Published 28 февраля 2018, 17:40
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
"Взрыв мог произойти из-за тротиловой шашки. Погибший ранее занимался геологоразведочными работами", - говорится в публикации.
В данный момент по факту случившегося проводится проверка. Специалисты установят все обстоятельства случившегося.
Отмечается, что больше никто не пострадал. Имущество других граждан повреждено не было.
Ранее администрация Таганрога писала, что в квартире произошел взрыв газа. После этого эвакуировали всех жильцов, сейчас они уже вернулись домой.
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