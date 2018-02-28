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Posted 28 февраля 2018, 17:40

Published 28 февраля 2018, 17:40

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Пенсионер подорвался на тротиле в Таганроге

28 февраля 2018, 17:40
В Таганроге Ростовской области в квартире многоквартирного дома взорвалась тротиловая шашка промышленного производства, погиб 61-летний пенсионер, информирует в среду региональное УМВД.

"Взрыв мог произойти из-за тротиловой шашки. Погибший ранее занимался геологоразведочными работами", - говорится в публикации.

В данный момент по факту случившегося проводится проверка. Специалисты установят все обстоятельства случившегося.

Отмечается, что больше никто не пострадал. Имущество других граждан повреждено не было.

Ранее администрация Таганрога писала, что в квартире произошел взрыв газа. После этого эвакуировали всех жильцов, сейчас они уже вернулись домой.

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