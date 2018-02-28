Полиция в Ростове открыла стрельбу во время погони за ворами

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции во время преследования начали стрелять по машине, в которой находились пять человек, подозреваемых в кражах, информирует региональное УМВД.

"Инспекторы ДПС увидели, как пять человек пытаются вскрыть машину. Увидев полицейских, они сели в другое авто и попытались скрыться", - говорится в публикации. Отмечается, что фигуранты не реагировали на требования остановиться. Они создавали аварийные ситуации и хотели выехать из города. Далее сотрудники полиции начали стрелять по колесам преследуемой Lada Granta. Далее мужчины остановились. В автомобиле нашли украденные аккумуляторы и автозапчасти. По факту случившегося проводится проверка. р1 Материалы по теме Стрельбу из "Сайги" в Ростовской области проверяет полиция В Ростове завели дело на экс-полицейского, устроившего стрельбу в аэропорту