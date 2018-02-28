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Posted 28 февраля 2018, 11:55

Published 28 февраля 2018, 11:55

Modified 11 сентября 2022, 09:36

Updated 11 сентября 2022, 09:36

Полиция в Ростове открыла стрельбу во время погони за ворами

28 февраля 2018, 11:55
В Ростове-на-Дону сотрудники полиции во время преследования начали стрелять по машине, в которой находились пять человек, подозреваемых в кражах, информирует региональное УМВД.

"Инспекторы ДПС увидели, как пять человек пытаются вскрыть машину. Увидев полицейских, они сели в другое авто и попытались скрыться", - говорится в публикации.

Отмечается, что фигуранты не реагировали на требования остановиться. Они создавали аварийные ситуации и хотели выехать из города.

Далее сотрудники полиции начали стрелять по колесам преследуемой Lada Granta. Далее мужчины остановились. В автомобиле нашли украденные аккумуляторы и автозапчасти.

По факту случившегося проводится проверка.

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