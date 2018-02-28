Полиция в Ростове открыла стрельбу во время погони за ворами

Posted 28 февраля 2018, 11:55
Published 28 февраля 2018, 11:55
Modified 11 сентября 2022, 09:36
Updated 11 сентября 2022, 09:36
"Инспекторы ДПС увидели, как пять человек пытаются вскрыть машину. Увидев полицейских, они сели в другое авто и попытались скрыться", - говорится в публикации.
Отмечается, что фигуранты не реагировали на требования остановиться. Они создавали аварийные ситуации и хотели выехать из города.
Далее сотрудники полиции начали стрелять по колесам преследуемой Lada Granta. Далее мужчины остановились. В автомобиле нашли украденные аккумуляторы и автозапчасти.
По факту случившегося проводится проверка.
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