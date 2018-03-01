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Posted 1 марта 2018,, 14:24

Published 1 марта 2018,, 14:24

Modified Сегодня, 17:18

Updated Сегодня, 17:18

Культ "своего" жилья в России ошибочен — эксперты

1 марта 2018, 14:24
Существующий в России культ собственного жилья приводит к дорогостоящим ошибкам большого процента населения страны, сообщили "Новые известия".

"Во всем мире люди приходят к пониманию, что аренда жилья им обходится дешевле, и дает свободу передвижения, и только россияне упорно обрастают долгами и огромными ежемесячными выплатами ради собственной квартиры", - сказано в сообщении.

Так, покупка однокомнатной квартиры в Москве в ипотеку на 15 лет с первоначальным взносом в один миллион рублей обойдется в среднем в 63 тысячи рублей ежемесячно, тогда как аренда аналогичного жилья - в 25 тысяч рублей. В итоге за 15 лет собственник жилья выплачивает в три раза больше, чем арендатор. И это без учета сборов на косметический ремонт, которые являются головной болью собственников, но никак не арендаторов.

Отмечается, что во всем мире доля съемщиков неуклонно растет и только в РФ и еще нескольких странах сокращается.

р3

Вы живете в собственном жилье?
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#Общество#Новости#Опросы
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