Культ "своего" жилья в России ошибочен — эксперты

Posted 1 марта 2018,, 14:24
Published 1 марта 2018,, 14:24
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
"Во всем мире люди приходят к пониманию, что аренда жилья им обходится дешевле, и дает свободу передвижения, и только россияне упорно обрастают долгами и огромными ежемесячными выплатами ради собственной квартиры", - сказано в сообщении.
Так, покупка однокомнатной квартиры в Москве в ипотеку на 15 лет с первоначальным взносом в один миллион рублей обойдется в среднем в 63 тысячи рублей ежемесячно, тогда как аренда аналогичного жилья - в 25 тысяч рублей. В итоге за 15 лет собственник жилья выплачивает в три раза больше, чем арендатор. И это без учета сборов на косметический ремонт, которые являются головной болью собственников, но никак не арендаторов.
Отмечается, что во всем мире доля съемщиков неуклонно растет и только в РФ и еще нескольких странах сокращается.
р3