Культ "своего" жилья в России ошибочен — эксперты

Так, покупка однокомнатной квартиры в Москве в ипотеку на 15 лет с первоначальным взносом в один миллион рублей обойдется в среднем в 63 тысячи рублей ежемесячно, тогда как аренда аналогичного жилья - в 25 тысяч рублей. В итоге за 15 лет собственник жилья выплачивает в три раза больше, чем арендатор. И это без учета сборов на косметический ремонт, которые являются головной болью собственников, но никак не арендаторов.