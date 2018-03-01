Матч с "Астраханочкой" выявил проблемы "Ростов-Дона" с защитой

Posted 1 марта 2018, 09:17
Published 1 марта 2018, 09:17
Modified 17 сентября 2022, 14:56
Updated 17 сентября 2022, 14:56
В среду ростовчане и астраханцы боролись за второе и третье место в турнирной таблице предварительного этапа Суперлиги. Команды сыграли вничью 33:33.
"Сегодня мы увидели, что у команды недостаточно сил в позиции защиты по центру. У Петровой травма, у Елены Сливинской перед игрой были проблемы с глазом, в результате у нас трудности с защитой", - заявил Бужан. Бужан остался недоволен агрессивностью команды. "Нельзя пропустить 33 мяча и 33 мяча забить при важности такого матча", - сказал он.
Главный тренер "Астраханочки" Георгий Заикин исходом игры остался доволен.
"Матч был бескомпромиссный, и проходил в жесткой борьбе. В первом тайме инициативу ведения игры захватил "Ростов-Дон", и нам пришлось менять стратегию игры в перерыве", - сказал тренер команды соперника, отмечая, что остался доволен игрой правого полусреднего Анны Кочетовой.
"Я хочу сказать спасибо Анне Кочетовой, потому что она не только успешно забивала голы, но и руководила игрой, брала на себя роль тренера на площадке, когда у меня уже не было возможности взять тайм-аут", - отметил он.
Пока "Ростов-Дон" занял первую позицию в турнирной таблице, но сохранится в ней ненадолго, так как оставшиеся позади "Лада" и "Астраханочка" не сыграли еще по последнему матчу. Их игры пройдут 7 марта.