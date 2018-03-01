rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 марта 2018, 09:17

Published 1 марта 2018, 09:17

Modified 17 сентября 2022, 14:56

Updated 17 сентября 2022, 14:56

Матч с "Астраханочкой" выявил проблемы "Ростов-Дона" с защитой

1 марта 2018, 09:17
Встреча вничью гандбольного клуба "Ростов-Дон" с "Астраханочкой" выявила проблемы ростовской команды с защитой, сообщил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ростовской команды Фредерик Бужан.

В среду ростовчане и астраханцы боролись за второе и третье место в турнирной таблице предварительного этапа Суперлиги. Команды сыграли вничью 33:33.

"Сегодня мы увидели, что у команды недостаточно сил в позиции защиты по центру. У Петровой травма, у Елены Сливинской перед игрой были проблемы с глазом, в результате у нас трудности с защитой", - заявил Бужан. Бужан остался недоволен агрессивностью команды. "Нельзя пропустить 33 мяча и 33 мяча забить при важности такого матча", - сказал он.

Главный тренер "Астраханочки" Георгий Заикин исходом игры остался доволен.

"Матч был бескомпромиссный, и проходил в жесткой борьбе. В первом тайме инициативу ведения игры захватил "Ростов-Дон", и нам пришлось менять стратегию игры в перерыве", - сказал тренер команды соперника, отмечая, что остался доволен игрой правого полусреднего Анны Кочетовой.

"Я хочу сказать спасибо Анне Кочетовой, потому что она не только успешно забивала голы, но и руководила игрой, брала на себя роль тренера на площадке, когда у меня уже не было возможности взять тайм-аут", - отметил он.

Пока "Ростов-Дон" занял первую позицию в турнирной таблице, но сохранится в ней ненадолго, так как оставшиеся позади "Лада" и "Астраханочка" не сыграли еще по последнему матчу. Их игры пройдут 7 марта.

Материалы по теме
ГК "Ростов-Дон" одержал победу в южном дерби
#Спорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика