Матч с "Астраханочкой" выявил проблемы "Ростов-Дона" с защитой

"Сегодня мы увидели, что у команды недостаточно сил в позиции защиты по центру. У Петровой травма, у Елены Сливинской перед игрой были проблемы с глазом, в результате у нас трудности с защитой", - заявил Бужан. Бужан остался недоволен агрессивностью команды. "Нельзя пропустить 33 мяча и 33 мяча забить при важности такого матча", - сказал он.