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Posted 1 марта 2018, 07:57

Published 1 марта 2018, 07:57

Modified 17 сентября 2022, 14:56

Updated 17 сентября 2022, 14:56

Ростов присоединится ко всемирной экологической акции "Час Земли"

1 марта 2018, 07:57
Жителей Ростовской области призвали поучаствовать в проведении всемирной акции "Час Земли", информирует горадминистрация.

"Мероприятие состоится 24 марта. Оно проводится каждый год для привлечения внимания к проблемам окружающей среды", - говорится в публикации.

Акция будет длиться в течение часа с 20.30 мск. В 2017 году к ней присоединились 184 миллиона человек. Этот показатель вырос на шесть миллионов человек за год.

В РФ в 2017 году участие приняли 150 городов. В Ростове отключали подсветку здания правительства региона, всех объектов площади Советов. Кроме того, к мероприятию присоединились крупные предприятия.

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