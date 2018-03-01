Ростов присоединится ко всемирной экологической акции "Час Земли"

Posted 1 марта 2018, 07:57
Published 1 марта 2018, 07:57
Modified 17 сентября 2022, 14:56
Updated 17 сентября 2022, 14:56
"Мероприятие состоится 24 марта. Оно проводится каждый год для привлечения внимания к проблемам окружающей среды", - говорится в публикации.
Акция будет длиться в течение часа с 20.30 мск. В 2017 году к ней присоединились 184 миллиона человек. Этот показатель вырос на шесть миллионов человек за год.
В РФ в 2017 году участие приняли 150 городов. В Ростове отключали подсветку здания правительства региона, всех объектов площади Советов. Кроме того, к мероприятию присоединились крупные предприятия.
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