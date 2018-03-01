Ветерана войны из Сочи семь лет не могли признать таковым

Posted 1 марта 2018, 06:15
Published 1 марта 2018, 06:15
Modified 1 октября, 14:47
Updated 1 октября, 14:47
По его словам, ветеран 1929 года рождения неоднократно обращался в органы государственной власти, чтобы ему выдали удостоверение и признали ветераном ВОВ (тружеником тыла), однако он получал отказы из-за отсутствия подтверждающих документов. Трудовая книжка ветерана была оформлена неверно.
"Военным прокурорам удалось установить, что в январе 1943 года в возрасте 13 лет его приняли на работу в Самтредское культурно-просветительское отделение Грузинской СССР, где он проработал киномехаником немого кино до января 1946 года", - сказал Коломиец.
По словам Коломийца, должностные лица военного комиссариата были привлечены к дисциплинарной ответственности.
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