Проверка началась после отравления таллием рабочих на заводе в Таганроге

В Ростовской области началась доследственная проверка после массового отравления таллием работников предприятия "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" (ТАНТК им. Бериева), сообщается на сайте компании.

"Расследованием происшествия занимаются уполномоченные органы, начата доследственная проверка. ", - говорится в публикации. Отмечается, что пострадавшие находятся в медучреждениях. У них обнаружили признаки отравления таллием, который не применяется на предприятии. Все помещения, где работали сотрудники, были проверены. Токсичных веществ не обнаружили. Ранее в пресс-службе компании рассказали, что началось расследование. Таллий – это тяжелый металл, являющийся для человека сильнодействующим ядом. СМИ писали, что у пострадавших сотрудников начали выпадать волосы. р1