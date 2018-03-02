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Posted 2 марта 2018, 10:17

Published 2 марта 2018, 10:17

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Проверка началась после отравления таллием рабочих на заводе в Таганроге

2 марта 2018, 10:17
В Ростовской области началась доследственная проверка после массового отравления таллием работников предприятия "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" (ТАНТК им. Бериева), сообщается на сайте компании.

"Расследованием происшествия занимаются уполномоченные органы, начата доследственная проверка. ", - говорится в публикации.

Отмечается, что пострадавшие находятся в медучреждениях. У них обнаружили признаки отравления таллием, который не применяется на предприятии.

Все помещения, где работали сотрудники, были проверены. Токсичных веществ не обнаружили.

Ранее в пресс-службе компании рассказали, что началось расследование.

Таллий – это тяжелый металл, являющийся для человека сильнодействующим ядом. СМИ писали, что у пострадавших сотрудников начали выпадать волосы.

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