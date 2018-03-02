Проверка началась после отравления таллием рабочих на заводе в Таганроге

Posted 2 марта 2018, 10:17
Published 2 марта 2018, 10:17
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
"Расследованием происшествия занимаются уполномоченные органы, начата доследственная проверка. ", - говорится в публикации.
Отмечается, что пострадавшие находятся в медучреждениях. У них обнаружили признаки отравления таллием, который не применяется на предприятии.
Все помещения, где работали сотрудники, были проверены. Токсичных веществ не обнаружили.
Ранее в пресс-службе компании рассказали, что началось расследование.
Таллий – это тяжелый металл, являющийся для человека сильнодействующим ядом. СМИ писали, что у пострадавших сотрудников начали выпадать волосы.
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