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Posted 2 марта 2018, 12:01

Published 2 марта 2018, 12:01

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Задержку SMS о ЧС в Ростове объяснили техническими причинами

2 марта 2018, 12:01
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Новости Ростова
SMS-сообщения о чрезвычайных ситуациях могут приходить жителям Ростовской области с задержкой в 2-2,5 часа из-за технических возможностей операторов, сообщил RostovGazeta представитель пресс-центра по Югу и Северному Кавказу компании "Билайн" .

В четверг RostovGazeta писала о том, что информирование жителей региона о том, что трассу под Ростовом перекрыли, произошло спустя три часа после того, как данная информация появилась на сайте МЧС и ГИБДД. В МЧС прокомментировали, что предоставили информацию операторам "Мегафон" и "Билайн" своевременно. В "Мегафоне" проблем с поздней рассылкой не увидели.

"Информирование абонентов происходит согласно стандартной процедуре, установленной между МЧС и оператором с учетом текущих технических возможностей сетевых ресурсов. Запрос на оповещение жителей Ростовской области поступил от МЧС 1 марта в 12.25. SMS-рассылка абонентам была запущена в 13.40 и продолжалась по запросу МЧС в течение часа", - сказал собеседник агентства.

#Новости Ростова#Новости
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