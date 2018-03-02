Задержку SMS о ЧС в Ростове объяснили техническими причинами

В четверг RostovGazeta писала о том, что информирование жителей региона о том, что трассу под Ростовом перекрыли, произошло спустя три часа после того, как данная информация появилась на сайте МЧС и ГИБДД. В МЧС прокомментировали, что предоставили информацию операторам "Мегафон" и "Билайн" своевременно. В "Мегафоне" проблем с поздней рассылкой не увидели.