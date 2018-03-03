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Posted 3 марта 2018, 07:53

Published 3 марта 2018, 07:53

Modified 1 октября, 14:00

Updated 1 октября, 14:00

Жители донского поселка остались без воды из-за изношенного водовода

3 марта 2018, 07:53
Жители поселка Отрадный Ростовской области остались без водоснабжения из-за неудовлетворительного состояния водопроводных сетей, информирует правительство региона.

"В поселке есть водопроводная сеть и две водонапорные башни. Право собственности на них не зарегистрировано, они стоят на балансе компании "Орошаемое". Однако она не является ресурсоснабжающей организацией", - говорится в публикации.

Отмечается, что водопроводная сеть и башни имеют высокий уровень износа и нуждаются в ремонте. От местных жителей поступали жалобы на отсутствие воды.

Администрация Багаевского района не принимала мер к постановке этого имущества на учет. Это нарушает права граждан.

В адрес райадминистрации внесли представление с требованием устранить недочеты, однако ничего не изменилось. Прокурор обратился в суд с требованием признать бездействие администрации незаконным.

Все требования были удовлетворены.

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