Эксперименты по выращиванию нута и люпина провалились в Ростовской области

Пимонов отметил, что нут – одна из самых засухоустойчивых среди зернобобовых культур, однако процесс выращивания ее имеет целый ряд неблагоприятных факторов. "В 2016 году нут посеяли на 26 тысячах гектаров, а убрали только с 23,8 тысячи, то есть получается, что несоблюдение технологий возделывания, на которые производители не обращают должного внимания, привели к тому, что с 2,5 тысячи гектаров урожай убран не был", - подчеркнул эксперт.