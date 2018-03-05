Эксперименты по выращиванию нута и люпина провалились в Ростовской области

Перед началом весенне-полевых работ в прошлом году министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский порекомендовал донским аграриям нарастить производство данной культуры.
"Мне довелось побывать в прошлом году в ряде районов. Бобовые культуры вызвали большой интерес. Задавали вопрос, а что делать с этими культурами, если мы их вырастим?" - говорит Пимонов.
По его словам, из-за того, что культура мало востребована на внутреннем рынке, а цены на мировом рынке нестабильны, сельхозпроизводители не знают, когда реализовать продукцию: то ли сразу после уборки, то ли ждать какое-то время. "Прежде чем производить какую-то культуру, нужно знать рынок сбыта", - подчеркнул он.
Пимонов отметил, что нут – одна из самых засухоустойчивых среди зернобобовых культур, однако процесс выращивания ее имеет целый ряд неблагоприятных факторов. "В 2016 году нут посеяли на 26 тысячах гектаров, а убрали только с 23,8 тысячи, то есть получается, что несоблюдение технологий возделывания, на которые производители не обращают должного внимания, привели к тому, что с 2,5 тысячи гектаров урожай убран не был", - подчеркнул эксперт.
Доцент также добавил, что нут подвержен ряду болезней, одна из которых при неблагоприятных для культуры погодных условиях может всего за неделю уничтожить весь урожай.
В 2017 году всего по области произведено 28,5 центнера по урожайности и 384 тысячи тонн зерна зернобобовых. Это прежде всего горох, нут, чечевица, люпин и прочие.
Пимонов привел еще один пример с люпином, производство которого ранее также рекомендовали увеличить. "Несколько лет назад Ростовской области пытались навязать выращивание люпина. Однако это культура кислых почв. Естественно, те производители, которые столкнулись с производством люпина, урожай практически не получили", - отметил доцент. Он порекомендовал аграриям сажать те культуры, которые могут возделываться на юге страны.
Нут - экологически чистый продукт из семейства бобовых, который не накапливает в себе токсинов, нитратов и других вредных веществ, поэтому его рекомендуют употреблять беременным и кормящим женщинам. Считается также, что нут полезен для мужского здоровья. Нут разжижает кровь, что способствует ее лучшей циркуляции в организме, увеличивает уровень гемоглобина в крови, очищает почки, выводит желчь.
Люпин используется в фармакологии. В некоторых странах его добавляют в кондитерские изделия, в японской кухне используется в качестве приправы для супа. Его также используют как корм для животных и для удобрения почв.