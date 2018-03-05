Новый электробус выпустили на линию в Ростове

Posted 5 марта 2018, 08:50
Published 5 марта 2018, 08:50
Modified 17 сентября 2022, 14:56
Updated 17 сентября 2022, 14:56
"Компания "Волгабас" предоставила городу транспорт для опытной эксплуатации. Он является низкопольным и оборудован валидаторами", - говорится в публикации.
Отмечается, что электробус едет с помощью тягового электропривода. Электроэнергия хранится на борту в накопителе.
Кроме того, для города был закуплен низкопольный электроавтобус. В ближайшее время он появится на улицах города. Поставщик транспорта проводит обучение персонала.
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