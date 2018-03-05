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Posted 5 марта 2018, 08:50

Published 5 марта 2018, 08:50

Modified 17 сентября 2022, 14:56

Updated 17 сентября 2022, 14:56

Новый электробус выпустили на линию в Ростове

5 марта 2018, 08:50
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Новости Ростова
В Ростове-на-Дону на маршруте №3 в понедельник заработал электробус, информирует горадминистрация.

"Компания "Волгабас" предоставила городу транспорт для опытной эксплуатации. Он является низкопольным и оборудован валидаторами", - говорится в публикации.

Отмечается, что электробус едет с помощью тягового электропривода. Электроэнергия хранится на борту в накопителе.

Кроме того, для города был закуплен низкопольный электроавтобус. В ближайшее время он появится на улицах города. Поставщик транспорта проводит обучение персонала.

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Вы уже ездили на новом транспорте?
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#Город#Новости Ростова#Новости#Опросы
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