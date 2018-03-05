Студенты ЮФУ пожаловались на незаконное выселение из общежития в Ростове

Posted 5 марта 2018, 13:27
Published 5 марта 2018, 13:27
Modified 1 октября, 14:42
Updated 1 октября, 14:42
"Моя соседка ходила на собрание в нашем общежитии. Пришли люди из жилищного комитета, начали объяснять, что будут некоторых студентов переселять. Непонятно пока, они нам предоставят новые места или самим искать", ― рассказала студентка ЮФУ, попросившая не называть ее имя.
Студенты возмущены такой ситуацией. Многие сделали ремонт в комнатах за свой счет. Другим намечающийся переезд неудобен из-за предстоящей сессии и диплома. Кто-то просто боится, что его переселят в худшие условия.
"Комендант сказал, что вроде селить в наше крыло будут каких-то волонтеров. Мне не нравится, что это происходит сейчас, когда у нас учеба. Ладно это было бы летом, когда мы на каникулах отдыхаем", ― уточняет другая учащаяся.
Руководитель пресс-службы ЮФУ Андрей Свечников подтвердил информацию о расселении.
"Студентов общежития 5В расселяют в связи с проведением ЧМ-2018. Освобожденные места будут использованы для нужд проведения мундиаля. Студентам на время подготовки и проведения ЧМ-2018 будет предложено переселение в соседние корпуса кампуса. После окончания чемпионата обучающимся предложено вернуться в общежитие 5В, которое будет отремонтировано", ― рассказал представитель ЮФУ.
Как рассказали студенты, у них есть сомнения насчет правомерности такого переселения.
"В Студсовете нам посоветовали проверить договоры, ничего пока не подписывать и не переселяться. Я так поняла, что официальных документов по поводу переселения пока нет", ― сказала студентка.
По словам девушки, многие ее соседи не стали ждать официального подтверждения и начали самостоятельно искать места для переезда.
В сентябре 2017 года проректор по развитию инфраструктуры ЮФУ Юрий Пожаров заверил, что проведение ЧМ-2018 никак не коснется студентов, проживающих в общежитии.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]