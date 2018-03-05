Студенты ЮФУ пожаловались на незаконное выселение из общежития в Ростове

"Комендант сказал, что вроде селить в наше крыло будут каких-то волонтеров. Мне не нравится, что это происходит сейчас, когда у нас учеба. Ладно это было бы летом, когда мы на каникулах отдыхаем", ― уточняет другая учащаяся.