Только треть старых скорых удалось обновить в Ростовской области за год

Posted 5 марта 2018, 11:44
Published 5 марта 2018, 11:44
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"В инфраструктуре проведены капремонты, обновлен на 30% от потребностей автопарк медицинских организаций", - сказала она.
По ее словам, в прошлом году в регионе приобрели 23 автомобиля скорой помощи в рамках подготовки к чемпионату мира и еще 22 машины для муниципалитетов. Всего за счет средств областного и федерального бюджетов приобрели 82 автомобиля скорой помощи.
Полностью обновить автотранспорт больниц в регионе намерены в течение следующих трех лет, но замгубернатора Ростовской области Сергей Бондарев попросил сделать это за два года.