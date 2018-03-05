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Posted 5 марта 2018, 11:44

Published 5 марта 2018, 11:44

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Только треть старых скорых удалось обновить в Ростовской области за год

5 марта 2018, 11:44
В Ростовской области за год удалось обновить только 30% устаревшего и требующего замены автопарка, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

"В инфраструктуре проведены капремонты, обновлен на 30% от потребностей автопарк медицинских организаций", - сказала она.

По ее словам, в прошлом году в регионе приобрели 23 автомобиля скорой помощи в рамках подготовки к чемпионату мира и еще 22 машины для муниципалитетов. Всего за счет средств областного и федерального бюджетов приобрели 82 автомобиля скорой помощи.

Полностью обновить автотранспорт больниц в регионе намерены в течение следующих трех лет, но замгубернатора Ростовской области Сергей Бондарев попросил сделать это за два года.

#Общество#Новости
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