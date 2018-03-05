Только треть старых скорых удалось обновить в Ростовской области за год

По ее словам, в прошлом году в регионе приобрели 23 автомобиля скорой помощи в рамках подготовки к чемпионату мира и еще 22 машины для муниципалитетов. Всего за счет средств областного и федерального бюджетов приобрели 82 автомобиля скорой помощи.