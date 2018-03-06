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Posted 5 марта 2018, 21:54

Published 5 марта 2018, 21:54

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Компания Bugatti опубликовала видеотизер с обновленным гиперкаром Chiron‍

5 марта 2018, 21:54
Компания Bugatti представила видеанонс, в котором показала поклонникам марки обновленный гиперкар Chiron, официальная премьера которого состоится на днях в Женеве, пишет портал tvoe-avto.com.

Известно, что новый автомобиль получил двигатель мощность 1800 лошадиных сил, что на 300 "лошадей" больше, чем у предыдущей версии суперкара.

Для версии Sport четырехтурбовый двигатель объемом восемь литров будет модернизирован. Также автомобиль будет оснащен новыми патрубками выхлопной системы, крышкой моторного отсека. Кроме того, внешность Chiron украсит новый аэродинамический обвес. О других особенностях новинки больше ничего не сообщается.

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#Технологии#Новости#Видео
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