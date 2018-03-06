Компания Bugatti опубликовала видеотизер с обновленным гиперкаром Chiron‍

Для версии Sport четырехтурбовый двигатель объемом восемь литров будет модернизирован. Также автомобиль будет оснащен новыми патрубками выхлопной системы, крышкой моторного отсека. Кроме того, внешность Chiron украсит новый аэродинамический обвес. О других особенностях новинки больше ничего не сообщается.