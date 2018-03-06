Компания Bugatti опубликовала видеотизер с обновленным гиперкаром Chiron‍

Posted 5 марта 2018, 21:54
Published 5 марта 2018, 21:54
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Известно, что новый автомобиль получил двигатель мощность 1800 лошадиных сил, что на 300 "лошадей" больше, чем у предыдущей версии суперкара.
Для версии Sport четырехтурбовый двигатель объемом восемь литров будет модернизирован. Также автомобиль будет оснащен новыми патрубками выхлопной системы, крышкой моторного отсека. Кроме того, внешность Chiron украсит новый аэродинамический обвес. О других особенностях новинки больше ничего не сообщается.
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