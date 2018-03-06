Лицензии всех управляющих компаний-банкротов аннулировали в Ростове

Posted 6 марта 2018, 09:53
Published 6 марта 2018, 09:53
Modified 1 октября, 13:56
Updated 1 октября, 13:56
Ранее министр ЖКХ региона Андрей Майер заявил о том, что в области работают УК без лицензии, и в отношении которых ведутся дела о банкротстве.
"В Жилищный кодекс вступили изменения, которые требуют исключения из реестра УК тех компаний, в отношении которых введена процедура банкротства. К настоящему времени мы исключили из реестра 226 многоквартирных дома в 13 управляющих компаний, которые были признаны банкротами", - сказал Асташев.
В число исключенных компаний вошли семь управляющих организаций из Ростова, четыре из Азова и по одной из Таганрога и Волгодонска.
Сейчас лицензии на осуществление деятельности имеют 533 управляющие компании, 84-м - в выдачи лицензии было отказано, действие лицензии еще 10 компаний было прекращено в связи с ликвидацией компании.
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