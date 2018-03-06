Лицензии всех управляющих компаний-банкротов аннулировали в Ростове

"В Жилищный кодекс вступили изменения, которые требуют исключения из реестра УК тех компаний, в отношении которых введена процедура банкротства. К настоящему времени мы исключили из реестра 226 многоквартирных дома в 13 управляющих компаний, которые были признаны банкротами", - сказал Асташев.