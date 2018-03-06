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Posted 6 марта 2018, 09:53

Published 6 марта 2018, 09:53

Modified 1 октября, 13:56

Updated 1 октября, 13:56

Лицензии всех управляющих компаний-банкротов аннулировали в Ростове

6 марта 2018, 09:53
В Ростове-на-Дону и в Ростовской области аннулировали лицензии всех управляющих компаний, которых признали банкротами, сообщил во вторник начальник государственной жилищной инспекции региона Павел Асташев.

Ранее министр ЖКХ региона Андрей Майер заявил о том, что в области работают УК без лицензии, и в отношении которых ведутся дела о банкротстве.

"В Жилищный кодекс вступили изменения, которые требуют исключения из реестра УК тех компаний, в отношении которых введена процедура банкротства. К настоящему времени мы исключили из реестра 226 многоквартирных дома в 13 управляющих компаний, которые были признаны банкротами", - сказал Асташев.

В число исключенных компаний вошли семь управляющих организаций из Ростова, четыре из Азова и по одной из Таганрога и Волгодонска.

Сейчас лицензии на осуществление деятельности имеют 533 управляющие компании, 84-м - в выдачи лицензии было отказано, действие лицензии еще 10 компаний было прекращено в связи с ликвидацией компании.

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