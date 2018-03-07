Число госпитализированных с гриппом ростовчан выросло на 13%

Posted 7 марта 2018, 08:18
Published 7 марта 2018, 08:18
Modified 17 сентября 2022, 14:58
Updated 17 сентября 2022, 14:58
"Всего в регионе за неделю выявили более 13 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это на 34,7% ниже эпидпорога", - говорится в публикации.
Уточняется, что в Ростове зарегистрировали 4,2 тысячи подобных случаев.
Местных жителей предупредили, что предстоящие праздники являются временем наибольшего риска заражения. Это связано с тем, что будут проводиться массовые мероприятия.
Граждан призвали принимать поливитамины.
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