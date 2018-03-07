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Posted 7 марта 2018, 08:18

Published 7 марта 2018, 08:18

Modified 17 сентября 2022, 14:58

Updated 17 сентября 2022, 14:58

Число госпитализированных с гриппом ростовчан выросло на 13%

7 марта 2018, 08:18
В Ростовской области за неделю число граждан, которых госпитализировали с гриппом и ОРВИ, увеличилось на 13,3%, информирует региональное управление Роспотребнадзора.

"Всего в регионе за неделю выявили более 13 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это на 34,7% ниже эпидпорога", - говорится в публикации.

Уточняется, что в Ростове зарегистрировали 4,2 тысячи подобных случаев.

Местных жителей предупредили, что предстоящие праздники являются временем наибольшего риска заражения. Это связано с тем, что будут проводиться массовые мероприятия.

Граждан призвали принимать поливитамины.

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#Общество#Новости
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