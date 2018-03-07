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Posted 7 марта 2018, 06:33

Published 7 марта 2018, 06:33

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Назначен главный энергетик ЧМ-2018 в Ростовской области

7 марта 2018, 06:33
Главным энергетиком ЧМ по футболу в Ростовской области стал Владимир Крупин, информирует правительство региона.

"Глава региона Василий Голубев подписал постановление о назначении. Крупин занимает должность заместителя губернатора", - говорится в публикации.

Отмечается, что мужчина будет контролировать работу ведомств, ответственных за электроснабжение спортобъектов. Также сюда входят и другие объекты, которые будут задействованы в ЧМ.

Ранее в регионе был открыт новый аэропорт Платов. Его построили к чемпионату.

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