Назначен главный энергетик ЧМ-2018 в Ростовской области

Posted 7 марта 2018, 06:33
Published 7 марта 2018, 06:33
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"Глава региона Василий Голубев подписал постановление о назначении. Крупин занимает должность заместителя губернатора", - говорится в публикации.
Отмечается, что мужчина будет контролировать работу ведомств, ответственных за электроснабжение спортобъектов. Также сюда входят и другие объекты, которые будут задействованы в ЧМ.
Ранее в регионе был открыт новый аэропорт Платов. Его построили к чемпионату.
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