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Posted 9 марта 2018, 13:00

Published 9 марта 2018, 13:00

Modified 1 октября, 12:53

Updated 1 октября, 12:53

Ростовчанина, устроившего побег от полиции, СМИ приняли за сутенера

9 марта 2018, 13:00
Горе-романтика, устроившего перед девушками показательный побег от полиции в ночь с четверга на пятницу, ростовские СМИ приняли за сутенера, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.

Ранее в соцсетях и ряде ростовских СМИ появилась информация о том, что полицейские в ночь с 8 на 9 марта задержали в городе сутенера с проститутками. В полиции данный факт опровергли.

"Водитель Volvo, которого задержали, не был сутенером. Он попытался скрыться от полиции после того, как те потребовали остановиться", - отметил сотрудник пресс-службы ведомства.

Полицейские устроили погоню за молодым человеком, заблокировали его транспорт и задержали беглеца. В автомобиле, помимо него, было еще две девушки. Как пояснил горе-романтик, так он хотел впечатлить своих спутниц.

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