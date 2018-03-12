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Posted 12 марта 2018, 11:26

Published 12 марта 2018, 11:26

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Антитеррористическую работу среди иностранцев усилят в Ростовской области

12 марта 2018, 11:26
Профилактическую антитеррористическую работу среди иностранных граждан усилят в Ростовской области, сообщило облправительство.

"В 2018 году в регионе усилят работу руководителей, отвечающих за противодействие идеологии терроризма, и антитеррористических миссий", - сказано в сообщении.

Кроме иностранцев в группу риска, работе с которой уделят особое внимание, попала молодежь Ростовской области.

Отмечается, что усиление антитеррористических мер особенно актуально в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу.

Напомним, на охрану стадионов в период ЧМ в Ростовской области потратят 65 миллионов рублей.

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#Общество#Новости
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