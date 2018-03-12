Антитеррористическую работу среди иностранцев усилят в Ростовской области

Posted 12 марта 2018, 11:26
Published 12 марта 2018, 11:26
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"В 2018 году в регионе усилят работу руководителей, отвечающих за противодействие идеологии терроризма, и антитеррористических миссий", - сказано в сообщении.
Кроме иностранцев в группу риска, работе с которой уделят особое внимание, попала молодежь Ростовской области.
Отмечается, что усиление антитеррористических мер особенно актуально в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу.
Напомним, на охрану стадионов в период ЧМ в Ростовской области потратят 65 миллионов рублей.
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