Итоги недели: Playboy и орущее мясо, ЧМ-18 без отелей и проблемы "Ростова"

Posted 12 марта 2018, 12:30
Published 12 марта 2018, 12:30
Modified 1 октября, 14:38
Updated 1 октября, 14:38
В последнее время только самые преданные ростовские журналисты обращали внимание на очередные голые фотографии женщины, потому что выкладывать их она стала почти каждый день по поводу и без.
Любительница обнаженки нашла отличный способ для самопиара – скандал. В комментариях на своих страницах в соцсетях она покусилась на святое – матерей-одиночек, ищущих богатых мужчин для очередного размножения. "Орущие куски" мяса сразу привлекли необходимое внимание, в том числе самих героинь пиар-компании. Модель уточнила, что ей уже поступили угрозы физической расправы, то есть необходимый эффект получен. Стоить ждать новых интересных ходов от скандальной ростовчанки и надеяться, что она перейдет от слов к делу.
Ростовские отели, как и все в городе, планировали получить максимум от предстоящего чемпионата мира по футболу, но их мечтам не дали сбыться. Объявился Роспотребнадзор, который как в Советском Союзе установил цены на гостиницы. Плановые цены оказались в ряде случаев даже ниже обычных непраздничных цен, поэтому часть ростовских гостиниц заявила об отказе работать во время ЧМ-2018. Другие гостиницы не хотят принимать болельщиков из-за угрозы погромов.
На минувшей же неделе стало известно, что Южный федеральный университет (ЮФУ) решил спешно выселить студентов из общежитий, чтобы освободить места к чемпионату. После воскресного матча с "Зенитом" Валерий Карпин признал проблемы в "Ростове". По его словам, они "во всем" - в обороне, в создании и реализации моментов. У предыдущего руководства команды были еще и проблемы с зарплатами, которые, похоже, остались до сих пор. Но пресс-служба и руководство команды старается не комментировать эту тему, как и любые другие темы, касающиеся финансов клуба.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]