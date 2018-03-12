Итоги недели: Playboy и орущее мясо, ЧМ-18 без отелей и проблемы "Ростова"

На минувшей же неделе стало известно, что Южный федеральный университет (ЮФУ) решил спешно выселить студентов из общежитий, чтобы освободить места к чемпионату. После воскресного матча с "Зенитом" Валерий Карпин признал проблемы в "Ростове". По его словам, они "во всем" - в обороне, в создании и реализации моментов. У предыдущего руководства команды были еще и проблемы с зарплатами, которые, похоже, остались до сих пор. Но пресс-служба и руководство команды старается не комментировать эту тему, как и любые другие темы, касающиеся финансов клуба.