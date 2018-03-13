"Беги отсюда": ростовчане о Суворовском и Левенцовке

Больше всего жалоб от жителей микрорайонов поступает на тонкие стены, из-за чего соседи слышат все, что происходит в соседней квартире. Местные юмористы посоветовали жильцам вешать на стены ковры для шумоизоляции, как в СССР. "Я, если честно, в первый раз встречаю людей, которые живут в одном ЖК, и общаются между собой как друзья и давние знакомые. Это так мило", - такой комментарий оставил один из пользователей соцсетей, на что другой житель ему ответил, что "объединяет жильцов одно горе: мы живем в Суворовском".