"Беги отсюда": ростовчане о Суворовском и Левенцовке

Диалог жителей двух микрорайонов начался с того, что ростовчанка попросила нынешних жильцов посоветовать, в каком из микрорайонов лучше приобрести жилье. "Бегиии отсюдаааа!!!!" - написал один из собственников квартиры (пунктуация сохранена).
Жители микрорайонов пожаловались на качество стройматериалов, которые были использованы при строительстве жилья. "Во всех домах на Суворовском в квартирах трещины: в углах, потолках, стенах. На балконах чаще всего видно. Пересмотрела квартир 20 перед покупкой в домах, сданных в разное время, то есть от Петренко, 2 до Белоусова, 14. В разных домах одна и та же фигня", - пишет одна из жительниц микрорайона.
Жильцам, которые въехали в свои квартиры, пришлось заменить стеклопакеты, поскольку из трещин продувает квартиры. "Поменяли окна на балконе. Не знаю, как будет, когда утеплим его, а сейчас холодина", - говорит одна из жительниц.
"Просто одна замена окон ничего не даст. Обязательно утеплять придется. Надо и стены, и пол утеплять", - говорит еще один житель.
Собственники квартир в Суворовском пожаловались также на то, что тротуарная плитка, которой были вымощены пешеходные улочки, не продержалась и года. "Страшно даже представить, что будет через пять лет с вашим микрорайоном", - отмечает ростовчанин.
Больше всего жалоб от жителей микрорайонов поступает на тонкие стены, из-за чего соседи слышат все, что происходит в соседней квартире. Местные юмористы посоветовали жильцам вешать на стены ковры для шумоизоляции, как в СССР. "Я, если честно, в первый раз встречаю людей, которые живут в одном ЖК, и общаются между собой как друзья и давние знакомые. Это так мило", - такой комментарий оставил один из пользователей соцсетей, на что другой житель ему ответил, что "объединяет жильцов одно горе: мы живем в Суворовском".
"Единственный минус - очень тонкие стены. Каждый знает все про всех", - говорит житель микрорайона.
Жители "Суворовского" также жалуются на отсутствие пункта полиции в новом микрорайоне, который обещают построить только к лету этого года. В последнее время в микрорайоне участились кражи.
Из-за отсутствия озеленения в обоих районах жильцы жалуются на сильные ветра. "Можно даже с бабушками сидеть на лавочках, и обсуждать наше общее горе. Можно, если ветром не сдует", - пишет один из жителей. Ранее в прямом эфире передачи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым житель Левенцовки попросил разрешения у главы региона высадить в микрорайоне деревья. Голубев отметил, что это не запрещено, и даже приветствуется.
Микрорайон Левенцовский застраивает ООО "ККПД-Инвест" (входит в группу компаний "Патриот"). Помимо жилых комплексов в Левенцовке, строит также ЖК "Акварель" в центре города.
Жилой комплекс "Суворовский" застраивают несколько строительных компаний, входящих в "ВКБ-Новостройки". Ранее компанию заподозрили в сбросе сточных вод в реку Темерник. Против одного из застройщиков микрорайона в настоящее время в Арбитражном суде ежедневно рассматривается по несколько исков от жителей из-за переноса сроков строительства. Деньги одному из дольщиков компания вернула только после того, как человек подал в суд заявление о банкротстве компании.
"ВКБ-Новостройки" объединяет такие компании, как ООО "БАУИНВЕСТ", ООО "Бизнес-Инвест", ООО "Деловой Мир", ООО "КраснодарСтройГрупп", ЗАО "Кубанская марка", ООО "Мастерстрой", ООО ИСК "Наш Город", ООО "ОБД-Риэлт", АО "Ростовское". Компании строят дома в Ростове, Краснодаре, Новороссийске, Геленджике, Сочи и Анапе. В Ростове-на-Дону компания комплексно осваивает территорию, возводя жилые комплексы "Суворовский" и "Платовский".