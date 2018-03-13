Самолет доставит больных детей из Ростова в Москву

Posted 13 марта 2018, 13:55
Published 13 марта 2018, 13:55
Modified 17 сентября 2022, 14:58
Updated 17 сентября 2022, 14:58
"Самолет уже прибыл в Ростов из Жуковского. Он оснащен специальным обрудованием, при помощи которого пациентам будут оказывать медпомощь", - сказано в публикации.
Отмечается, что вместе с пациентами полетят и медики. Также на борту будет психолог.
В больницах Москвы разместят семь человек, остальные останутся в Санкт-Петербурге. Подобные полеты совершаются на постоянной основе.
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