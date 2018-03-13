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Posted 13 марта 2018, 13:55

Published 13 марта 2018, 13:55

Modified 17 сентября 2022, 14:58

Updated 17 сентября 2022, 14:58

Самолет доставит больных детей из Ростова в Москву

13 марта 2018, 13:55
Самолет МЧС РФ доставит из Ростова-на-Дону в Москву и Санкт-Петербург 11 тяжелобольных граждан, в том числе 10 детей, говорится на сайте министерства.

"Самолет уже прибыл в Ростов из Жуковского. Он оснащен специальным обрудованием, при помощи которого пациентам будут оказывать медпомощь", - сказано в публикации.

Отмечается, что вместе с пациентами полетят и медики. Также на борту будет психолог.

В больницах Москвы разместят семь человек, остальные останутся в Санкт-Петербурге. Подобные полеты совершаются на постоянной основе.

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