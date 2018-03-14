KIA показала свой новый минивэн Carnival модельного ряда 2019‍ года

Posted 14 марта 2018, 03:06
Published 14 марта 2018, 03:06
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Минивэн отличается расширенным перечнем оборудования и новым экстерьером. В настоящее время автомобиль уже доступен для заказа на корейском авторынке.
Так, модель получила новую решетку радиатора, а также передний и задний бампера, стильную оптику. Автомобиль будет доступен на 7,9 и 11 мест. Минивэн будет оснащаться системой отслеживания слепых зон, а также системой предотвращения столкновений и удержания в полосе.
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