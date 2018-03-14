KIA показала свой новый минивэн Carnival модельного ряда 2019‍ года

Так, модель получила новую решетку радиатора, а также передний и задний бампера, стильную оптику. Автомобиль будет доступен на 7,9 и 11 мест. Минивэн будет оснащаться системой отслеживания слепых зон, а также системой предотвращения столкновений и удержания в полосе.