rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 марта 2018, 03:06

Published 14 марта 2018, 03:06

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

KIA показала свой новый минивэн Carnival модельного ряда 2019‍ года

14 марта 2018, 03:06
Стоимость обновленного минивэна KIA Carnival составит от 1,5 миллиона рублей, сообщает nation-news.ru.

Минивэн отличается расширенным перечнем оборудования и новым экстерьером. В настоящее время автомобиль уже доступен для заказа на корейском авторынке.

Так, модель получила новую решетку радиатора, а также передний и задний бампера, стильную оптику. Автомобиль будет доступен на 7,9 и 11 мест. Минивэн будет оснащаться системой отслеживания слепых зон, а также системой предотвращения столкновений и удержания в полосе.

р2

#Технологии#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика