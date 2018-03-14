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Posted 14 марта 2018, 08:19

Published 14 марта 2018, 08:19

Modified 1 октября, 14:50

Updated 1 октября, 14:50

Полиция опровергла данные о педофиле на улицах Ростова

14 марта 2018, 08:19
Сюжет
Новости Ростова
В полиции опровергли информацию о домогательстве педофилом 13-летней школьницы в Ростове-на-Дону, которая во вторник появилась в ряде местных СМИ, заявил RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МВД России по региону.

Во вторник в СМИ появилась информация о том, что в Пролетарском районе города мужчина на улице предложил вступить в интимную связь 13-летней девочке. Та испугалась и убежала, и рассказала о произошедшем родителям, пишут СМИ.

"Факт домогательства не подтверждается", - отметили в пресс-службе ведомства.

#Новости Ростова#Новости
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