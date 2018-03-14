"Пятерочка" в Ростове разберется, как в их хлеб попадают тараканы

Ранее RostovGazeta провела также эксперимент, в котором инвалид-колясочник пытался без сторонней помощи заехать в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" и совершить там покупку. Выяснилось, что пандусы перед магазинами не расчищены от снега и льда, резкий подъем не позволяет взобраться на них без сторонней помощи, а внутри самого магазина персоналу приходится передвигать коробки с акционным товаром, выставленным посреди зала, чтобы человек с ограниченными возможностями мог проехать по нему.