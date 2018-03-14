"Пятерочка" в Ростове разберется, как в их хлеб попадают тараканы

Posted 14 марта 2018, 09:23
Published 14 марта 2018, 09:23
Modified 17 сентября 2022, 14:58
Updated 17 сентября 2022, 14:58
Ранее ростовчанка выложила в Интернет видеозапись с буханкой хлеба в запечатанной упаковке, внутри которой ползал живой таракан.
"Мы знаем об этой ситуации, уже во всю об этом трубят соцсети. Мы информацию о произошедшем передали в центральный офис. Приходите с хлебом, мы лично принесем вам извинения", - сказала директор магазина.
В пресс-службе X5 Retail Group, куда входит супермаркет "Пятерочка", обещали ответить на запрос RostovGazeta позднее.
Ранее RostovGazeta провела также эксперимент, в котором инвалид-колясочник пытался без сторонней помощи заехать в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" и совершить там покупку. Выяснилось, что пандусы перед магазинами не расчищены от снега и льда, резкий подъем не позволяет взобраться на них без сторонней помощи, а внутри самого магазина персоналу приходится передвигать коробки с акционным товаром, выставленным посреди зала, чтобы человек с ограниченными возможностями мог проехать по нему.