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Posted 14 марта 2018, 09:23

Published 14 марта 2018, 09:23

Modified 17 сентября 2022, 14:58

Updated 17 сентября 2022, 14:58

"Пятерочка" в Ростове разберется, как в их хлеб попадают тараканы

14 марта 2018, 09:23
Сюжет
Новости Ростова
"Пятерочка" в Ростове-на-Дону, в одном из супермаркетов которой ростовчане купили хлеб с живым тараканом внутри упаковки, проведет проверку поставщика хлебобулочных изделий, сообщила RostovGazeta директор супермаркета "Пятерочка" на Социалистической, 145 (где был обнаружен хлеб с тараканом).

Ранее ростовчанка выложила в Интернет видеозапись с буханкой хлеба в запечатанной упаковке, внутри которой ползал живой таракан.

"Мы знаем об этой ситуации, уже во всю об этом трубят соцсети. Мы информацию о произошедшем передали в центральный офис. Приходите с хлебом, мы лично принесем вам извинения", - сказала директор магазина.

В пресс-службе X5 Retail Group, куда входит супермаркет "Пятерочка", обещали ответить на запрос RostovGazeta позднее.

Ранее RostovGazeta провела также эксперимент, в котором инвалид-колясочник пытался без сторонней помощи заехать в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" и совершить там покупку. Выяснилось, что пандусы перед магазинами не расчищены от снега и льда, резкий подъем не позволяет взобраться на них без сторонней помощи, а внутри самого магазина персоналу приходится передвигать коробки с акционным товаром, выставленным посреди зала, чтобы человек с ограниченными возможностями мог проехать по нему.

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#Новости Ростова#Новости
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