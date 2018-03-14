X5 Retail Group объяснила нерасчищенные пандусы в Ростове плохой погодой

Posted 14 марта 2018, 12:46
Published 14 марта 2018, 12:46
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Ранее RostovGazeta провела эксперимент, в котором человек на инвалидной коляске пытался без сторонней помощи заехать в ростовские супермаркеты. Из-за того, что они были не расчищены от снега и льда, сделать это у участника эксперимента не получилось. Инвалид-колясочник также пожаловался на то, что ему сложно было проехать между рядами в супермаркете, поскольку посередине прохода стояли коробки с акционными товарами. Их сотрудникам магазина пришлось передвигать каждый раз, когда к ним подъезжал инвалид.
"В магазинах "Пятерочка" пандусы являются частью входных групп, и их содержание в чистоте находится на контроле директоров магазинов. На некоторых объектах функции уборки территорий осуществляются подрядчиками. В связи со сложными погодными условиями возможны отклонения от нормативных сроков уборки", - отметил представитель пресс-службы Х5, добавив, что по каждому факту компания направляет контрагентам требования о необходимости предоставления качественных услуг.
По словам представителя пресс-службы компании, супермаркеты "Перекресток" арендуют площади в торговых центрах города, поэтому вопросы по уборке пандусов при торговых центрах в их компетенции не входят.