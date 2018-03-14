rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 марта 2018, 12:46

Published 14 марта 2018, 12:46

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

X5 Retail Group объяснила нерасчищенные пандусы в Ростове плохой погодой

14 марта 2018, 12:46
Нерасчищенные пандусы на входе в супермаркеты "Пятерочка" и "Перекресток" (Х5 Retail Group) объяснили "сложными погодными условиями", сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы компании.

Ранее RostovGazeta провела эксперимент, в котором человек на инвалидной коляске пытался без сторонней помощи заехать в ростовские супермаркеты. Из-за того, что они были не расчищены от снега и льда, сделать это у участника эксперимента не получилось. Инвалид-колясочник также пожаловался на то, что ему сложно было проехать между рядами в супермаркете, поскольку посередине прохода стояли коробки с акционными товарами. Их сотрудникам магазина пришлось передвигать каждый раз, когда к ним подъезжал инвалид.

"В магазинах "Пятерочка" пандусы являются частью входных групп, и их содержание в чистоте находится на контроле директоров магазинов. На некоторых объектах функции уборки территорий осуществляются подрядчиками. В связи со сложными погодными условиями возможны отклонения от нормативных сроков уборки", - отметил представитель пресс-службы Х5, добавив, что по каждому факту компания направляет контрагентам требования о необходимости предоставления качественных услуг.

По словам представителя пресс-службы компании, супермаркеты "Перекресток" арендуют площади в торговых центрах города, поэтому вопросы по уборке пандусов при торговых центрах в их компетенции не входят.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика