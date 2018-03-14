X5 Retail Group объяснила нерасчищенные пандусы в Ростове плохой погодой

Ранее RostovGazeta провела эксперимент, в котором человек на инвалидной коляске пытался без сторонней помощи заехать в ростовские супермаркеты. Из-за того, что они были не расчищены от снега и льда, сделать это у участника эксперимента не получилось. Инвалид-колясочник также пожаловался на то, что ему сложно было проехать между рядами в супермаркете, поскольку посередине прохода стояли коробки с акционными товарами. Их сотрудникам магазина пришлось передвигать каждый раз, когда к ним подъезжал инвалид.