Демонстрация экрана стала доступна в видеозвонках в соцсети "Одноклассники"

Posted 15 марта 2018, 11:16
Published 15 марта 2018, 11:16
Modified 17 сентября 2022, 14:58
Updated 17 сентября 2022, 14:58
"Пока функция доступна в полной версии сайта в браузере Google Chrome версии 65 и выше при установке дополнительного ПО либо Firefox 52 и выше", - сказано в сообщении.
В скором времени компания обещает добавить опцию в браузеры Opera, Amigo, "Яндекс.Браузер" и в приложениях для смартфонов на платформе Android.
Функция позволяет вести прямой эфир экрана или выбранной программы, при этом включить трансляцию можно до начала разговора, в таком случае собеседник сразу увидит передаваемый контент.
Напомним, соцсеть "Одноклассники" добавила нейросеть в видеозвонки для определения оптимального варианта соединения.
р3