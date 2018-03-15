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Posted 15 марта 2018, 11:16

Published 15 марта 2018, 11:16

Modified 17 сентября 2022, 14:58

Updated 17 сентября 2022, 14:58

Демонстрация экрана стала доступна в видеозвонках в соцсети "Одноклассники"

15 марта 2018, 11:16
Возможность демонстрации экрана добавила социальная сеть "Одноклассники" в видеозвонки, сведения предоставил пресс-центр компании.

"Пока функция доступна в полной версии сайта в браузере Google Chrome версии 65 и выше при установке дополнительного ПО либо Firefox 52 и выше", - сказано в сообщении.

В скором времени компания обещает добавить опцию в браузеры Opera, Amigo, "Яндекс.Браузер" и в приложениях для смартфонов на платформе Android.

Функция позволяет вести прямой эфир экрана или выбранной программы, при этом включить трансляцию можно до начала разговора, в таком случае собеседник сразу увидит передаваемый контент.

Напомним, соцсеть "Одноклассники" добавила нейросеть в видеозвонки для определения оптимального варианта соединения.

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#Технологии#Новости
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