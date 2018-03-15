Мировой рекорд по количеству обученных наблюдателей установили в России

Posted 15 марта 2018, 12:34
Published 15 марта 2018, 12:34
Modified 17 сентября 2022, 14:58
Updated 17 сентября 2022, 14:58
"Всего в обучении поучаствовали более 29,2 тысячи человек. Такое количество людей стало мировым достижением", - сказано в сообщении.
Также был подтвержден статус НОМ, как самой большой в РФ наблюдательной организации. В их планах - достойно отработать во время предстоящих выборов.
Издание пишет, что в НОМ входят независимые наблюдатели. Они формируют новую инфраструктуру для обеспечения прозрачных выборов.
Выборы президента пройдут 18 марта.
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