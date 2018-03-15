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Posted 15 марта 2018, 12:34

Published 15 марта 2018, 12:34

Modified 17 сентября 2022, 14:58

Updated 17 сентября 2022, 14:58

Мировой рекорд по количеству обученных наблюдателей установили в России

15 марта 2018, 12:34
"Национальный общественный мониторинг" стал организатором обучения свыше 29 тысяч наблюдателей, этот показатель является мировым рекордом, пишет "ТАСС".

"Всего в обучении поучаствовали более 29,2 тысячи человек. Такое количество людей стало мировым достижением", - сказано в сообщении.

Также был подтвержден статус НОМ, как самой большой в РФ наблюдательной организации. В их планах - достойно отработать во время предстоящих выборов.

Издание пишет, что в НОМ входят независимые наблюдатели. Они формируют новую инфраструктуру для обеспечения прозрачных выборов.

Выборы президента пройдут 18 марта.

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#Политика#Новости
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