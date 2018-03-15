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Posted 15 марта 2018, 09:28

Published 15 марта 2018, 09:28

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Трехколесный электрокар создали в московском технопарке

15 марта 2018, 09:28
В московском технопарке "Калибр" была запущена тестовая сборка электрокара, который имеет три колеса, информирует "ТАСС".

"Машина может набрать скорость до 100 километров в час. В ней могут поместиться два человека", - говорится в публикации.

Транспорт можно будет применять для уборки парков, перевозки грузов. Электромобиль планируется использовать на ВДНХ и в "Лужниках".

Отмечается, что для сборки транспорта применяются российские комплектующие. Полевые испытания состоятся в середине марта. После этого соберут 12 машин.

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#Технологии#Новости
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