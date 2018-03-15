Трехколесный электрокар создали в московском технопарке

Posted 15 марта 2018, 09:28
Published 15 марта 2018, 09:28
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
"Машина может набрать скорость до 100 километров в час. В ней могут поместиться два человека", - говорится в публикации.
Транспорт можно будет применять для уборки парков, перевозки грузов. Электромобиль планируется использовать на ВДНХ и в "Лужниках".
Отмечается, что для сборки транспорта применяются российские комплектующие. Полевые испытания состоятся в середине марта. После этого соберут 12 машин.
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