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Posted 15 марта 2018, 06:29

Published 15 марта 2018, 06:29

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Треть россиян откажется от покупки машины из-за отмены господдержки

15 марта 2018, 06:29
Треть россиян откажется от своих планов приобрести новый автомобиль в 2018 году из-за урезания объемов государственной поддержки, рассказал в интервью RostovGazeta президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Моссев.

Если годом ранее на поддержку отрасли государство выделило 55 миллиардов рублей, то в 2018 году она была сокращена вдвое.

"Разумеется, не все покупатели, которые хотели приобрести машину по программе господдержки, откажутся от покупки, но порядка 30% могут либо вовсе отказаться от этой затеи, либо перенести приобретение авто на следующий год, либо купить машину с пробегом", - считает Мосеев.

По его мнению, сокращение господдержки приведет к стагнации рынка. "Единственное, что обнадеживает, ранее Минпромторг регулярно мониторил ситуацию, и, как только видел, что она ухудшается, увеличивал финансирование", - пояснил глава РОАД.

По его словам, по итогам прошедшего года каждый второй автомобиль в России продавался по той или иной программе господдержки.

Моссев также обозначил проблему с тем, что господдержка доступна только по тем авто, в которых установлена система ГЛОНАСС российского производства – а это только половина машин, реализуемых на российском рынке. РОАД просит пересмотреть данное условие в программе.

Полную версию интервью читайте на сайте RostovGazeta.

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