Треть россиян откажется от покупки машины из-за отмены господдержки

Posted 15 марта 2018, 06:29
Published 15 марта 2018, 06:29
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Если годом ранее на поддержку отрасли государство выделило 55 миллиардов рублей, то в 2018 году она была сокращена вдвое.
"Разумеется, не все покупатели, которые хотели приобрести машину по программе господдержки, откажутся от покупки, но порядка 30% могут либо вовсе отказаться от этой затеи, либо перенести приобретение авто на следующий год, либо купить машину с пробегом", - считает Мосеев.
По его мнению, сокращение господдержки приведет к стагнации рынка. "Единственное, что обнадеживает, ранее Минпромторг регулярно мониторил ситуацию, и, как только видел, что она ухудшается, увеличивал финансирование", - пояснил глава РОАД.
По его словам, по итогам прошедшего года каждый второй автомобиль в России продавался по той или иной программе господдержки.
Моссев также обозначил проблему с тем, что господдержка доступна только по тем авто, в которых установлена система ГЛОНАСС российского производства – а это только половина машин, реализуемых на российском рынке. РОАД просит пересмотреть данное условие в программе.
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