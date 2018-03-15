В Ростовской области в 2018 году отремонтируют в кредит 60 домов

Posted 15 марта 2018, 06:39
Published 15 марта 2018, 06:39
Modified 17 сентября 2022, 14:58
Updated 17 сентября 2022, 14:58
"Сейчас целью является проведение капремонта многоквартирных домов, которые формируют фонды капитального ремонта на спецсчетах. При этом есть методы, при которые организовать работы можно досрочно", - говорится в публикации.
Отмечается, что в 2017 году в девяти муниципалитетах региона более 20 владельцев спецсчетов воспользовались возможностью проведения ремонта в кредит с возмещением части расходов на уплату процентов. Общий объем финансирования достигал 57,5 миллиона рублей.
По данным правительства, с использованием кредитных средств были отремонтированы более 30 различных систем, в том числе шесть крыш, 14 лифтов, системы электроснабжения.
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