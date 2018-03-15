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Posted 15 марта 2018, 06:39

Published 15 марта 2018, 06:39

Modified 17 сентября 2022, 14:58

Updated 17 сентября 2022, 14:58

В Ростовской области в 2018 году отремонтируют в кредит 60 домов

15 марта 2018, 06:39
В Ростовской области в текущем году более 60 домов поучаствуют в программе субсидирования процентной ставки по кредиту на капремонт, информирует правительство региона.

"Сейчас целью является проведение капремонта многоквартирных домов, которые формируют фонды капитального ремонта на спецсчетах. При этом есть методы, при которые организовать работы можно досрочно", - говорится в публикации.

Отмечается, что в 2017 году в девяти муниципалитетах региона более 20 владельцев спецсчетов воспользовались возможностью проведения ремонта в кредит с возмещением части расходов на уплату процентов. Общий объем финансирования достигал 57,5 миллиона рублей.

По данным правительства, с использованием кредитных средств были отремонтированы более 30 различных систем, в том числе шесть крыш, 14 лифтов, системы электроснабжения.

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