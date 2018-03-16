Миша, ходи: 850 тыс нужно собрать на реабилитацию маленького тагильчанина

Третья операция прошла в клинике Пэйли и завершилась успешно. Возможность ходить маленький тагильчанин получил благодаря неравнодушным людям, которые помогли собрать такую большую сумму. Сейчас Мише нужна последняя реабилитация, на которую семье Гулиных не хватает 850 тысяч рублей.
Миша Гулин родился с очень редким пороком развития левой ноги. Диагноз— аплазия большой берцовой кости, удвоение малой берцовой кости, полный вывих стопы, зеркальная стопа, отсутствие надколенника. Семья Миши обращалась к лучшим ортопедам России, Германии и США, но везде их ждал страшный приговор – ампутация. Однако родные мальчика не сдавались и нашли в США доктора Дрора Пэйли, который уже делал подобные операции другим детям. Медик ответил Гулиным, что проведет оперативное вмешательство в три этапа в течение полутора лет.
20 февраля прошла третья операция по восстановлению Мишиной ножки. По словам родителей мальчика, ему сняли фиксирующий аппарат и наложили гипс на четыре недели. После каждой операции Миша проходит длительный и болезненный курс физиотерапии .
После последней успешно проведенной операции ножка мальчика полностью сформировалась. Мама Миши Юлия Гулина поделилась своими впечатлениями: "Мишутка у нас молодец, приспособился к гипсу и потихонечку ходит, держась за руки. Отек немного спал с колена и бедра, поэтому, по рекомендации доктора Пэйли, мы сегодня были на приеме у Люка и наложили новый гипс. Морально готовилась, честно, было очень тяжело и страшно, а вдруг снимут гипс и мои ожидания не оправдаются. Я смывала остатки гипса и душа пела, ножка малыша выглядит очень хорошо, разница примерно — три сантиметра, и я счастлива, что не пропала чувствительность, он может вставать на стопу и поднимать ножку вверх без поддерживающих приспособлений, для нас это огромное счастье".
Всего на три операции ребенка Гулины собрали и потратили 19 миллионов рублей. Сейчас осталась последняя реабилитация, на которую осталось собрать 850 тысяч рублей.
Юлия Гулина рассказывает: "Уже 21 марта малышу будут снимать гипс, сделаем все необходимые замеры для изготовления брейса, наложат временную лангету, и 26 марта доктор Пэйли нам сделает рентген и посмотрит готовый брейс, по итогам консультации назначит курс физиотерапии. Я благодарю Господа Бога, за то, что он послал нам доктора Дрора Пэйли, единственного доктора, который согласился оперировать редчайший порок ноги. А результат вы видели на протяжение всего нашего лечения, самое главное — наш малыш ходит на своих ногах".
Люди, которые остались неравнодушными к судьбе малыша, уже помогли в сборе средств на все три операции. Остался главный этап, без которого все бессмысленно. Семья Миши очень надеется на помощь.
"Заплатить за реабилитацию нужно до 1 апреля. Средств не хватает. Нужна помощь, голова кругом уже. Мысли только об одном. Мы обращаемся ко всем кандидатам в президенты, к мэру, к губернатору – нужна помощь", - просит мама ребенка.
Последний раз финансовую поддержку фонды перечисляли в конце февраля. На сегодняшний день стоит вопрос о том, хватит ли денежных средств на реабилитацию. Желающие помочь и узнать больше информации — могут получить ее на официальном сайте http://misha.com.ru/.