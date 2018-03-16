Миша, ходи: 850 тыс нужно собрать на реабилитацию маленького тагильчанина

После последней успешно проведенной операции ножка мальчика полностью сформировалась. Мама Миши Юлия Гулина поделилась своими впечатлениями: "Мишутка у нас молодец, приспособился к гипсу и потихонечку ходит, держась за руки. Отек немного спал с колена и бедра, поэтому, по рекомендации доктора Пэйли, мы сегодня были на приеме у Люка и наложили новый гипс. Морально готовилась, честно, было очень тяжело и страшно, а вдруг снимут гипс и мои ожидания не оправдаются. Я смывала остатки гипса и душа пела, ножка малыша выглядит очень хорошо, разница примерно — три сантиметра, и я счастлива, что не пропала чувствительность, он может вставать на стопу и поднимать ножку вверх без поддерживающих приспособлений, для нас это огромное счастье".