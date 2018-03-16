Ростовчане в 1,5 раза чаще стали жаловаться на покупки в Интернете

Posted 16 марта 2018, 14:35
Published 16 марта 2018, 14:35
Modified 17 сентября 2022, 14:58
Updated 17 сентября 2022, 14:58
"Количество обращений граждан по вопросам нарушения прав при продаже дистанционным способом в 2017 году составило 241 обращение. Это 3% от всех обращений. Однако, если сравнить с предыдущим годом, то рост составил 37%", ― рассказал представитель службы.
По его словам, чаще всего жалуются на проблемы с доставкой товара и на продажу бывшего в употреблении товара под видом нового. Ковалев отметил, что существует такая проблема, когда потребитель при покупке в Сети не знает, на кого потом жаловаться.