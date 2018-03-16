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Posted 16 марта 2018, 14:35

Published 16 марта 2018, 14:35

Modified 17 сентября 2022, 14:58

Updated 17 сентября 2022, 14:58

Ростовчане в 1,5 раза чаще стали жаловаться на покупки в Интернете

16 марта 2018, 14:35
На 37% выросло количество жалоб потребителей Ростовской области на товары, приобретаемые в Интернете, рассказал руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области Евгений Ковалев.

"Количество обращений граждан по вопросам нарушения прав при продаже дистанционным способом в 2017 году составило 241 обращение. Это 3% от всех обращений. Однако, если сравнить с предыдущим годом, то рост составил 37%", ― рассказал представитель службы.

По его словам, чаще всего жалуются на проблемы с доставкой товара и на продажу бывшего в употреблении товара под видом нового. Ковалев отметил, что существует такая проблема, когда потребитель при покупке в Сети не знает, на кого потом жаловаться.

Вы сталкивались с мошенничеством при покупке в интернет-магазинах?
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