Сделку по продаже "Донского табака" еще не одобрила ФАС — пресс-служба

Отмечено, что предприниматели "Группы Агроком" подписали соглашение по продаже "Донского табака" в пятницу. По данным пресс-службы, бизнесмены не смогли справиться с ужесточением регулирования и акцизной политики, теневыми предприятиями и спадом на рынке. "Следующий этап – одобрение сделки ФАС в установленном законом порядке", - отмечено в сообщении. ФАС пока не ответила на запрос о сроках, которые потребуются для решения по сделке.