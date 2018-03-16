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Posted 16 марта 2018, 15:19

Published 16 марта 2018, 15:19

Modified 17 сентября 2022, 14:58

Updated 17 сентября 2022, 14:58

Сделку по продаже "Донского табака" еще не одобрила ФАС — пресс-служба

16 марта 2018, 15:19
Сделка по продаже "Донского табака" компании JTI пока не одобрена Федеральной антимонопольной службой России, следует из сообщения пресс-службы "Группы Агроком".

Отмечено, что предприниматели "Группы Агроком" подписали соглашение по продаже "Донского табака" в пятницу. По данным пресс-службы, бизнесмены не смогли справиться с ужесточением регулирования и акцизной политики, теневыми предприятиями и спадом на рынке. "Следующий этап – одобрение сделки ФАС в установленном законом порядке", - отмечено в сообщении. ФАС пока не ответила на запрос о сроках, которые потребуются для решения по сделке.

"Донской табак" - один из крупнейших отечественных производителей табачных изделий. Японская компания JTI, с которой заключили сделку о покупке, - третий по величине производитель в мире.

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