Сделку по продаже "Донского табака" еще не одобрила ФАС — пресс-служба

Posted 16 марта 2018, 15:19
Published 16 марта 2018, 15:19
Modified 17 сентября 2022, 14:58
Updated 17 сентября 2022, 14:58
Отмечено, что предприниматели "Группы Агроком" подписали соглашение по продаже "Донского табака" в пятницу. По данным пресс-службы, бизнесмены не смогли справиться с ужесточением регулирования и акцизной политики, теневыми предприятиями и спадом на рынке. "Следующий этап – одобрение сделки ФАС в установленном законом порядке", - отмечено в сообщении. ФАС пока не ответила на запрос о сроках, которые потребуются для решения по сделке.
"Донской табак" - один из крупнейших отечественных производителей табачных изделий. Японская компания JTI, с которой заключили сделку о покупке, - третий по величине производитель в мире.