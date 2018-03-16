Заключенные в Ростовской области готовы к президентским выборам

Posted 16 марта 2018, 13:10
Published 16 марта 2018, 13:10
Modified 17 сентября 2022, 14:58
Updated 17 сентября 2022, 14:58
Принять участие в голосовании, согласно российскому законодательству, смогут все подозреваемые, обвиняемые, и осужденные, в отношении которых приговор не вступил в законную силу, а также граждане, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции, которые находятся под домашним арестом.
Так, в Ростовской области насчитывается более трех тысяч таких избирателей, свыше 90% из которых содержатся в следственных изоляторах, а остальные - находятся под домашним арестом.
Голосовать граждане, находящиеся под стражей, будут на шести избирательных участках, пять из них расположены в следственных изоляторах, а шестой - организован в межобластной больнице №19 ГУФСИН России по Ростовской области. "Выборы на нем пройдут путем проведения выездного голосования членами участковых избирательных комиссий", - сказано в сообщении.
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