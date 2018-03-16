Заключенные в Ростовской области готовы к президентским выборам

Голосовать граждане, находящиеся под стражей, будут на шести избирательных участках, пять из них расположены в следственных изоляторах, а шестой - организован в межобластной больнице №19 ГУФСИН России по Ростовской области. "Выборы на нем пройдут путем проведения выездного голосования членами участковых избирательных комиссий", - сказано в сообщении.